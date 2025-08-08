Undersköterska / Vårdbiträde vikariat Länsmansgården CD
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du jobbar med olika omsorgs- och om vårdnadsuppgifter samt med förekommande administrativa arbetsuppgifter som dokumentation enligt Socialtjänstlagen. Arbetar utifrån biståndsbeslut. Du kommer att möta olika människor med olika funktions variationer och rehabilitering av brukare. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du har förmåga att kommunicera med anhöriga och den boende. Tillsammans med arbetsgruppen planerar du ditt dagliga arbete. Du samarbetar nära med biståndshandläggare, rehabpersonal och sjuksköterskor. Aktivering av de äldre är ett viktigt moment.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning
Omvårdnadsutbildning på gymnasialnivå
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy, samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2025/92". Omfattning
