Undersköterska / Vårdbiträde Vikariat
Askersunds kommun, Hemtjänsten / Undersköterskejobb / Askersund Visa alla undersköterskejobb i Askersund
2026-01-12
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Askersunds kommun, Hemtjänsten i Askersund
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som undersköterska / vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du med människor som är i behov av vård och omsorg i sina egna hem. Arbetsuppgifterna hos oss är varierande. Du arbetar med att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov, resurser och möjligheter samt ansvarar för att personen får en god omvårdnad.
Du tillhör ett team med olika yrkesprofessioner där vi arbetar med individens behov i centrum, utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra brukares förmågor. Detta gör vi genom ett tvärprofessionellt arbete tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Arbetsuppgifterna innefattar att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska samt att vara fast omsorgskontakt åt ett antal brukare. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende. Du ska också skapa genomförandeplaner och hålla dessa uppdaterade för trygg och säker omvårdnad.
Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att kontinuerligt föra dokumentation i våra journalsystem.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inklusive storhelger.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss ska du vara minst 18 år. Vi ser gärna att du har en avslutad utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet och har ansökt om skyddad yrkestitel. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av omsorgsverksamhet som bedöms lämplig för tjänsten såsom somatisk vård, rehabilitering och/eller vård vid demenssjukdom.
Du har förmågan att arbeta med andra människor, att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Vidare har du ett professionellt bemötande gentemot brukare, närstående och kollegor. Du kan självständigt planera och strukturera arbetet. Det är viktigt att du respekterar fattade beslut samt bidrar till verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö.
Vi vill att du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Vi ser gärna att du har god datavana och ett intresse för digitalisering. Tjänsten kräver cykelkunskaper och körkort B.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Tycker du att detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vikariaten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299091". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Arbetsplats
Askersunds kommun, Hemtjänsten Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Magnusson elisabeth.magnusson@askersund.se 070-2972289 Jobbnummer
9679958