Undersköterska/Vårdbiträde Länsmansgården
2026-03-24
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Beskrivning
Länsmansgården är ett särskilt boende med 4 avdelningar för äldre personer med olika funktionsvariationer/sjukdomar och demensdiagnoser.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde hos oss arbetar du personcentrerat med att utifrån den enskildes behov ge vård, omsorg samt utföra aktiviteter för att skapa en meningsfull vardag. Du utför också hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du kommer att vara kontaktperson till en eller flera personer där du bland annat fungerar som en länk mellan anhöriga och den boende samt upprättar genomförandeplaner. I arbetet ingår daglig dokumentation i Pulsen Combine, planering tillsammans med arbetsgruppen och rapportering till kollegor/sjuksköterska.
Vi tillämpar Time Care MultiAccess som schemaverktyg.Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska vara empatisk, flexibel, lösningsinriktad och ansvarstagande samt fungera väl i grupp. För dig skall alla människor ha lika värde och behandlas med respekt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vilket innebär att du har en grundsyn som stämmer överens med socialtjänstens mål och kommunens värdegrund Glädje, Respekt & Professionalitet.
Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver. Du kommer att samarbeta och kommunicera med människor med olika språklig bakgrund, och du förväntas bidra med dina erfarenheter och din kompetens på ett positivt och konstruktivt sätt.Anställningsvillkor
Aktuell anställning innefattar dag-, kvälls- samt helgtjänstgöring.
Tjänstens placering är på Länsmansgården A, men samarbete mellan avdelningarna förekommer. För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert).
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten Kontakt
Boendechef
Jessica Bergström jessica.bergstrom@arvidsjaur.se 096015548 Jobbnummer
9816158