Undersköterska/vårdbiträde
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2026-07-13
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Vill du ha ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad varje dag?
Nu söker vi undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten inre i Sveg. Du tar tillsammans med dina arbetskamrater ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass. Vi arbetar utifrån fast omsorgskontakt där du som arbetar med våra brukare är en viktig länk mellan de olika vårdaktörerna och anhöriga.
Rekrytering sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Uppgifterna består av arbetsinsatser i brukarens hem enligt biståndsbeslut (SOL) och vårdplaner (HSL). Du utför planerade insatser utifrån brukarens behov och individuella genomförandeplaner.
• Du arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
• Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Du medverkar vid vårdplanering och för social dokumentation.
• Du deltar i utveckling av verksamheten och arbetet med vår värdegrund som är en viktig del inom äldreomsorgen.
Arbetet innebär dag- och kvällstjänst samt varannan helg. KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska eller vårdbiträde med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
För att arbeta inom vård av äldre och vuxna med funktionsnedsättning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• Erfarenhet av hemtjänst.
• B-körkort.
Önskvärt:
• Erfarenhet av arbete med VIVA och Intraphone samt med kvalitetsregistret BPSD.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du är lösningsfokuserad, har en hög grad av flexibilitet och är ansvarstagande.
• Du har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
• Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, som för dig är en självklarhet.
Då din arbetsplats är hemma hos våra brukare är det viktigt att du respekterar att du är i någon annans hem.
Vi erbjuder
• Friskvård på arbetstid.
• Ett nära och tydligt ledarskap samt en positiv arbetsgemenskap.
• Ett intressant och omväxlande arbete med många möjligheter.
• Delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
• Kontinuerlig kompetensutveckling.
Kontaktinformation
Mikael Berglin, Enhetschef,
0680 - 169 18, mikael.berglin@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
Sveg
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5154510962
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
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842 80 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se +46761416082 Jobbnummer
10001268