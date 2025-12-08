Undersköterska? Välkommen till oss på Stamcellslab!
2025-12-08
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Vilka är vi?
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM) är organiserad i 6 enheter i Västra Götalandsregionen.
Enheten Stamcells- och Komponentlaboratoriet har cirka 20 medarbetare och ansvarar bland annat för framställning av blodkomponenter från blodgivarblod, preparation av hematopoetiska stamceller för transplantation och för tillvaratagande av vävnader för transplantation. Vi har även tillverkning av två egna ATMP-läkemedel samt deltar i olika ATMP-studier.
Vi söker nu en undersköterska till vår spännande verksamhet! Du kommer vara placerad på sektionen Stamcellslaboratoriet/Nationella Navelsträngsblodbanken där vi arbetar i nära samarbete med Hematologikliniken och Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten är godkänd som vävnadsinrättning och har i uppdrag att bearbeta hematopoetiska stamceller inför stamcellstransplantation såväl som preparation av olika ATMP-behandlingar. I vår verksamhet finns också Nationella Navelsträngsblodbanken som har ett unikt innehåll av stamceller vilka kan transplanteras till svårt sjuka patienter.
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du spindeln i nätet och kommer arbeta i en liten arbetsgrupp med stort engagemang, arbetsglädje och specialistkompetens. Personalen arbetar nära varandra, men delar av arbetsuppgifterna görs också självständigt.
Dina arbetsuppgifter är att stötta den laborativa personalen genom bland annat provhantering och stöd till medarbetarna som arbetar i vårt renrum. Du ansvarar för förråd, beställningar till detta, labdisk, ankomstregistrering samt kontakt med olika leverantörer. Du har också administrativa arbetsuppgifter och ansvarar för vår arkivering. På senare år har vi workshiftat så du kommer även utföra vissa laborativa uppgifter och assistera vår personal vid benmärgsskörd på operation. Din arbetstid kommer vara förlagd till dagtid, måndag till fredag.
Alla våra processer är ackrediterade, bland annat av Swedac, IVO och FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) och kvalitetssäkring är en stor och viktig del av vårt arbete. Detta ställer höga krav på dokumentation, spårbarhet och kvalificerade medarbetare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med erfarenhet av sjukvård alternativt av laborativt arbete och/eller forskning.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är noggrann och trivs med ett arbete styrt av höga kvalitetskrav
Uppskattar självständigt arbete men i nära samarbete med kollegor
Är van att arbeta med administrativa uppgifter
Är flexibel då verksamheten är dynamisk i sin natur
Är lyhörd och kommunikativ
Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska då vi har många nationella och internationella kontakter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss och vårt livsviktiga arbete!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
