Kundens nya favorit Vi söker noggranna stjärnor inom städ!
Clean & Go Sverige AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och kundnöjdhet alltid står i fokus?
Clean & Go Sverige AB är ett nystartat städföretag med höga ambitioner. Vi erbjuder hemstädning, flyttstädning, företagsstädning och andra städtjänster i hela Skåne. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och bygga upp ett företag där kvalitet och ett professionellt bemötande är en självklarhet.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Hemstädning
Flyttstädning
Företagsstädning
Övriga städtjänster
Arbetet sker ute hos våra kunder och innebär ett stort eget ansvar.
Vi söker dig som
Är noggrann och har öga för detaljer.
Är serviceinriktad och tycker om att ge kunder ett trevligt bemötande.
Är ansvarstagande och punktlig.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Kan kommunicera med kunder på svenska. Engelska fungerar också, men du behöver kunna föra enklare samtal på svenska.
Tidigare erfarenhet av städarbete är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning, vilja att lära och känsla för kvalitet.Kvalifikationer
B-körkort.
Egen bil (milersättning utgår).
God fysisk förmåga.
Vi erbjuder
Timlön.
Deltid med goda möjligheter till heltid.
Milersättning vid användning av egen bil.
Introduktion och stöd i arbetet.
Arbetskläder och arbetsmaterial.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Rekryteringsprocess
Eftersom våra medarbetare arbetar i våra kunders hem är trygghet och förtroende avgörande. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi därför att begära ett utdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till andreas@cleanandgo.se
.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att kontakta Andreas på andreas@cleanandgo.se
. Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Clean & Go Sverige AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: andreas@cleanandgo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clean & Go Sverige AB
(org.nr 559585-8746) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011567