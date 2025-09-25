Undersköterska Tolsjö Äldreboende
2025-09-25
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete.
Som undersköterska hos oss på Tolsjö äldreboende får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas i din roll och göra skillnad för människor varje dag. För oss är respekten för människors självbestämmande och integritet grunden i vårt arbete.
Tolsjö äldreboende, ligger ca en mil utanför Lidköping i Tolsjö samhälle och är ett av våra äldreboenden på landsbygden. Tolsjö äldreboende består av fyra enheter, Naven, Spårön, Lindön och Klitt och sammanlagt finns 40 lägenheter.
Nu söker vi en medarbetare som vill arbeta tillsammans med oss och vara en i vårt team inom Tolsjö Äldreboende.
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna i deras hem. Du kommer att arbeta med omvårdnad som är anpassad efter individens behov. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, både enskilt och i grupp. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
För dig som undersköterska arbetar du även med kontaktmanaskap där du har ett särskilt ansvar för en eller flera individer, och där du skapar goda relationer till kollegor, den enskilde och dennes anhöriga. I ditt arbete ingår löpande dokumentation och ansvar för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.
Vem är du?
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter med brukarens bästa i fokus och som är mån om att slutföra det arbete du påbörjat. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga då du deltar aktivt i teamarbetet.
Krav:
För att anställas som undersköterska behöver du kunna visa upp för arbetsgivaren ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
- Vård- och omsorgscollegediplom.
- Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.
- Erfarenhet av dokumentation.Anställningsvillkor
Vi söker en undersköterska till en tillsvidareanställning 100%.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Tillträde till tjänsten 260101 eller enligt överenskommelse.
Din anställning blir inom Social Välfärd Lidköpings kommun, med placering på Tolsjö Äldreboende, vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta inom andra enheter.
Tolsjö Äldreboende finns lokaliserat utanför centrala Lidköping i och med det förutsätter vi att du har körkort och tillgång till bil, så att du kan ta dig till och från jobbet på egen hand då bussförbindelserna är begränsade.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
