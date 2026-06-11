Industrimedarbetare till mekanisk verkstad - Göteborg

Processbemanning Svenska AB / Grovplåtslagarjobb / Göteborg
2026-06-11


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Har du erfarenhet från plåtindustri eller mekanisk verkstad och trivs med ett varierande arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en praktiskt lagd industrimedarbetare som vill bli en del av vår kunds produktion. Arbetet är omväxlande och innefattar flera olika moment inom plåtbearbetning och tillverkning.

Publiceringsdatum
2026-06-11

Dina arbetsuppgifter
Kantpressning

Montering

Svetsning och efterbearbetning

Ritningsläsning

Materialhantering

Allmänt verkstadsarbete

Vi söker dig som
Har erfarenhet från plåtindustri, mekanisk verkstad eller liknande tillverkande verksamhet

Har god verkstadsvana och teknisk förståelse

Kan läsa ritningar

Är van att arbeta med händerna och ta ansvar för ditt arbete

Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter

Har ett högt kvalitetstänk och god samarbetsförmåga

Vi erbjuder
En varierande roll i en stabil verksamhet

Trevliga kollegor och god sammanhållning

Möjlighet att utvecklas inom flera områden i produktionen

En arbetsplats där initiativ och engagemang uppskattas

Välkommen med din ansökan!
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880610-2047423".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
9958661

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