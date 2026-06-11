Industrimedarbetare till mekanisk verkstad - Göteborg
Processbemanning Svenska AB / Grovplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla grovplåtslagarjobb i Göteborg
2026-06-11
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Har du erfarenhet från plåtindustri eller mekanisk verkstad och trivs med ett varierande arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en praktiskt lagd industrimedarbetare som vill bli en del av vår kunds produktion. Arbetet är omväxlande och innefattar flera olika moment inom plåtbearbetning och tillverkning.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Kantpressning
Montering
Svetsning och efterbearbetning
Ritningsläsning
Materialhantering
Allmänt verkstadsarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet från plåtindustri, mekanisk verkstad eller liknande tillverkande verksamhet
Har god verkstadsvana och teknisk förståelse
Kan läsa ritningar
Är van att arbeta med händerna och ta ansvar för ditt arbete
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har ett högt kvalitetstänk och god samarbetsförmåga
Vi erbjuder
En varierande roll i en stabil verksamhet
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom flera områden i produktionen
En arbetsplats där initiativ och engagemang uppskattas
Välkommen med din ansökan!
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880610-2047423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9958661