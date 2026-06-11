Formsnickare sökes till Thomas Betong
Ikett Personalpartner AB / Snickarjobb / Alingsås Visa alla snickarjobb i Alingsås
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Alingsås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Är du en skicklig snickare som söker nya utmaningar inom industrin? Vill du vara en del av ett företag där kvalitet, laganda och utvecklingsmöjligheter står i fokus? Nu söker Ikett Personalpartner en formsnickare till Thomas Betong i Sollebrunn. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Ikett Personalpartner och uthyrd till Thomas Betong.
För rätt person finns goda möjligheter att på sikt erbjudas anställning direkt hos kundföretaget.
Som formsnickare hos Thomas Betong spelar du en viktig roll i produktionen av högkvalitativa prefabricerade betongelement. Du arbetar med att bygga, anpassa och montera formar som ligger till grund för den fortsatta tillverkningen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
• Tillverkning och montering av formar för betongelement
• Ritningsläsning och måttkontroll
• Anpassning och justering av formar efter produktionens behov
• Samarbete med övriga avdelningar i produktionen
• Kvalitetssäkring av utfört arbete
Du blir en del av ett erfaret och kunnigt team där samarbete, yrkesstolthet och kvalitet är viktiga delar av vardagen.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag–fredag, kl. 06.00–15.00Om företaget
Thomas Betong är en del av Thomas Concrete Group och en av Sveriges ledande aktörer inom betong och prefabricerade betongelement. Företaget präglas av långsiktighet, hög kompetens och en stark laganda där medarbetarna står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i en modern verksamhet som bidrar till ett hållbart byggande och där det finns goda möjligheter att utvecklas.Profil
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och har ett stort engagemang för att leverera ett bra resultat. Erfarenhet av betongarbete är meriterande, men inget krav.Kvalifikationer
• Erfarenhet av praktiskt arbete
• Traverskort
• God fysik
• B-körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av prefabtillverkning
• Vana att läsa och förstå ritningar
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Mickelsson amanda.mickelsson@ikett.com Jobbnummer
9958667