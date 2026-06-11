Design Engineer - Konstruktör Inom Butikskoncept Till Psretail AB
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2026-06-11
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PSRETAIL är ett ägarlett stabilt bolag med småländsk själ och kreativ höjd. Familjeföretaget har sedan starten 1985 tillsammans med sina kunder designat, utvecklat och tillverkat många framgångsrika butikskoncept. PSRETAIL med 47 anställda och en omsättning på ca 200 MSEK ingår i koncernen Hillex tillsammans med Smemo AB och Centrallagret. Genom att kombinera 40 års erfarenhet med nytänkande vägar hittar vi nya, säljdrivande lösningar som möter kundens behov – oavsett om det gäller en uppseendeväckande butiksinredning eller en logistiklösning som driver upp tempot i en kampanjlansering. Med en flexibel och kundorienterad organisation försöker vi alltid möta kunden med innovativa lösningar som ökar kundens försäljning och bygger varumärket. Vi jobbar idag med ett antal större internationella varumärken. HQ är placerat i Hillerstorp men vi har även kontor i Jönköping. Läs gärna mer om oss på www.psretail.com
Vill du arbeta mitt i processen där design, konstruktion och produktion blir färdiga butiks- och displaykoncept för internationella varumärken?
PSRETAIL skapar mötet mellan varumärken och människor. Som helhetspartner inom retail, designar, bygger och förverkligar vi butiks- och displaykoncept för en internationell marknad. Vi är ett team som drivs av nyfikenhet, samarbete och en stark "vi löser det"-attityd, med över 40 års erfarenhet av att omsätta idéer till verklighet. Nu söker vi en ny kollega som vill kombinera teknisk kompetens med förståelse för design, funktion och produktion.
Om rollen
Som DESIGN ENGINEER / Konstruktör blir du en del av vårt utvecklingsteam, där kompetenser inom inredningsdesign, visualisering, design och konstruktion tillsammans tar idéer från koncept till färdiga lösningar. Din uppgift är att omsätta skisser, designkoncept och kundidéer till tekniska konstruktioner som fungerar i praktiken och kan produceras effektivt. Rollen innebär både att utveckla nya lösningar från grunden och att vidareutveckla befintliga koncept för att optimera funktion, materialval, produktion och montage.
I SolidWorks utvecklar du konstruktioner, ritningar och tillverkningsunderlag för butiks- och displaykoncept. Du arbetar med materialval, funktion och produktionsanpassning för att säkerställa att varje lösning är optimerad för tillverkning, montage och installation.
Rollen innebär ett nära samarbete med designers, projektledare, inköp, leverantörer och produktion. Med din tekniska kompetens bidrar du genom hela utvecklingsprocessen och säkerställer att slutresultatet håller hög kvalitet, möter kundens behov och fungerar lika bra i verkligheten som på ritbordet.
Din huvudsakliga arbetsplats är vårt HQ i Hillerstorp, med möjlighet att även arbeta från vårt kontor i Jönköping.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
För oss är det viktigaste att du har relevant teknisk erfarenhet och förmågan att omsätta idéer till genomtänkta och producerbara lösningar. Övergripande delar vi söker hos dig:
• Erfarenhet av konstruktion, produktutveckling eller teknisk design och god vana av att arbeta i SolidWorks eller annat relevant 3D-CAD-verktyg.• God förståelse för material, tillverkning och montage samt erfarenhet av att ta fram ritningar och produktionsunderlag där funktion, kvalitet, kostnad och tillverkningsbarhet vägs samman.• Bakgrund inom exempelvis butiksinredning, möbelindustri, mäss- och eventproduktion, träindustri, metallindustri eller annan produktionsnära verksamhet.• Gedigen teknisk grund att stå på och en vilja att fortsätta utvecklas i en roll där design, teknik ochproduktion möts.• Ett strukturerat, noggrant och lösningsorienterat arbetssätt, med god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Varför PSRETAIL?
Hos oss får du arbeta i en internationell kontext där inget projekt är det andra likt. Här möter du allt från specialanpassade butikslösningar till koncept som rullas ut på flera marknader.
Du arbetar nära design, projektledning och produktion och följer projekten från idé till färdig lösning. Rollen ger dig möjlighet att arbeta med många olika material, såsom trä, metall, plast och akryl, i projekt som varierar i både omfattning och komplexitet.
Samtidigt blir du en del av ett familjeägt företag med lång erfarenhet, korta beslutsvägar och en kultur där samarbete, kreativitet och engagemang värderas högt.
Känner du igen dig i kombinationen av teknisk kompetens, designförståelse och praktisk problemlösning? Då vill vi gärna höra från dig.
KontaktI denna rekrytering samarbetar PSRETAIL med FindMood. Ansvarig rekryterare är Anna Andersson tel: 070- 894 11 01. Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se.
Hör gärna av dig med frågor under processens gång. Vi arbetar md löpande urval. Hoppas vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Find By Anna AB
(org.nr 559236-6453)
335 73 HILLERSTORP, JÖNKÖPING Arbetsplats
Psretail AB Kontakt
Rekryterare
Anna Andersson anna@findmood.se 0708-94 11 01 Jobbnummer
9958674