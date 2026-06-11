Vi söker maskinoperatör för kapning och fräsning!
Uniflex AB / Montörsjobb / Växjö Visa alla montörsjobb i Växjö
2026-06-11
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Om tjänsten Vi söker nu en maskinoperatör till vår kund som arbetar med bearbetning av aluminiumprofiler. Tjänsten är förlagd till kvällsskift och passar dig som trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet och kvalitet står i fokus. Du blir en viktig del av produktionen och får arbeta med moderna maskiner och varierande arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter Som maskinoperatör kommer du att arbeta med kapning och fräsning av aluminiumprofiler. Arbetet innebär att lägga upp aluminiumdetaljer på maskinens bord, programmera och starta rätt program samt övervaka bearbetningen. Efter avslutad körning packar du detaljerna i ställ och märker upp dem för att säkerställa korrekt lagerhantering.
I rollen ingår även att läsa ritningar, utföra mätkontroller med skjutmått samt säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som maskinoperatör eller från liknande tillverkningsindustri. Du är tekniskt intresserad, noggrann och har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik. Du känner dig bekväm med att använda skjutmått och har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Truckkort är meriterande, liksom erfarenhet av att köra fyrvägstruck. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har lätt för att följa instruktioner och bidrar till en säker och effektiv arbetsmiljö.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888242-2047416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Reveljgränd 5 (visa karta
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352 36 VÄXJÖ Jobbnummer
9958650