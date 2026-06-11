Mjukvaruutvecklare till Saab Underwater Systems
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Östersjön är ett fantastiskt hav på många sätt men också utmanande ur ett militärt perspektiv. Medeldjupet är bara omkring 55 meter och dess geografi och hydrografi gör det svårt att upptäcka och bekämpa hot. Men det är Östersjön som är vår arena!
Är du en mjukvaruutvecklare med passion för inbyggda system och en nyfikenhet för framtidens teknologi? Vill du vara med och forma morgondagens marina förmågor?
Affärsenheten Underwater Systems tillhandahåller både militära och civila produkter som ger förmågor såväl över och under vattenytan. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar våra produkter.
Vi har flera roller inom olika delar av vår produktportfölj. Utifrån din erfarenhet och dina intressen matchar vi dig med rätt team och produkt. Läs gärna på om några av våra produkter på vår hemsida https://www.saab.com/products/naval/underwater-systems
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta genom hela utvecklingscykeln - från första idé till färdig leverans
Påverka teknikval, arbetssätt och verktyg i din vardag
Vara en del av små, sammansvetsade team med stort ansvar och nära samarbete
Testa och validera din kod i verklig miljö tillsammans med kunder
Arbeta brett - från inbyggda system till analys och operatörsstöd
Utvecklas kontinuerligt genom kurser, konferenser och teknikstudier Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi tror att du har:
Erfarenhet av C, C++ och/eller Python
Erfarenhet av inbyggda system är meriterande
Intresse för hela utvecklingskedjan - från design och implementation till test och leverans
God förståelse för moderna utvecklingsmetoder, såsom CI/CD, containerteknik och molnlösningar
En stark samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat mindset
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, alternativt motsvarande erfarenhet, samt några års arbete inom systemutveckling med fokus på programvara
Förmåga att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift
Placeringsort är Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 1 (visa karta
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582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Dynamics AB Kontakt
Contact
Saab AB alva.danielsson@saabgroup.com Jobbnummer
9958663