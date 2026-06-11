Mjukvaruutvecklare med ledarskapsambitioner inom undervattenssystem
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta med flera delar inom mjukvaruområdet? Hos oss får du chansen att var en del av helheten och vara spindeln i nätet då vi har en bredd i teknik och kontaktytor som är utöver det vanliga.
Affärsenheten Underwater Systems tillhandahåller både militära och civila produkter som ger förmågor både över och under vattenytan. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar samtliga våra produkter.
Hos oss arbetar man med daglig problemlösning i en miljö som främjar möjligheter på ett prestigelöst och informellt sätt och där ingen dag är den andra lik. Vi har en bra företagskultur som uppmuntrar ett familjärt och gott samarbete mellan kollegor och naturligtvis genom att ha roligt tillsammans.
I den kombinerade rollen som mjukvaruingenjör och teamledare kommer du att jobba i ett av våra team som utvecklar våra undervattensprodukter såsom autonoma och fjärrstyrda farkoster, torpedsystem och sensorsystem. Det ingår att arbeta med mjukvara som utvecklare och med de administrativa, planerande och uppföljande delarna som teamledarskapet innebär.
Du får en unik möjlighet att sätta prägel på och utveckla arbetsmetodiken inom vår verksamhet. Du kommer även kunna engagera dig i olika delar av området baserat på dina intressen, fördjupa dina kunskaper och arbeta med ett brett spektrum av produkter inom undervattenssystem. Bidra till vår framtida utveckling genom teknikstudier och innovation. Dessutom får du möjlighet att samarbeta med tekniskt kunniga kollegor och specialister, samt delta i testning och verifiering av våra produkter i bland annat sjöprov. Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Du är civilingenjör/högskoleingenjör eller har motsvarande kunskaper, med flera års erfarenhet av systemutveckling med fokus på programvara. Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med programvara i alla delar av utvecklingsprocessen. De språk vi använder oss av är både objektorienterade och icke objektorienterade. Vi ser gärna att du tidigare jobbat med båda kategorierna innan.
Du har erfarenhet av att jobba i någon form av ledande roll ex teamledare, scrum master eller liknande.
Du har goda ledaregenskaper, som tydlig kommunikation och kan leda, motivera och stötta teammedlemmarna i deras arbete och utveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Du behöver kunna läsa och skriva obehindrat på svenska och engelska då det är ett vanligt krav från våra kunder.
Då teamet finns på två orter och våra kunder finns på flertalet platser så ingår resor i tjänsten.
Placeringsort är Linköping eller Karlskoga
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Linköping - Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
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582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Dynamics AB Kontakt
Contact
Saab AB alva.danielsson@saabgroup.com Jobbnummer
9958651