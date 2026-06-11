Lager- och logistikmedarbetare till Amrox Group
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-06-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en lagerroll där din insats verkligen gör skillnad? Är du en person som alltid vill ge det lilla extra – både för teamet och kunden? Amrox Group söker nu en engagerad lagerperson som vill utvecklas tillsammans med dem. Sök rollen redan idag - urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Amrox Group utvecklar, producerar och säljer produkter till både proffs och privatpersoner inom byggsektorn. Nu söker Amrox Group dig som vill vara en viktig del av deras lagerteam i Kungsängen. Det här är mer än ett traditionellt lagerjobb; Amrox Group söker dig som vill ta ansvar, bidra med förbättringar och på sikt växa i rollen. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och ta större ansvar inom logistik, planering och lagerstyrning. Hos Amrox Group är lagret hjärtat i verksamheten – det är här leveransprecision, kvalitet och kundnöjdhet avgörs.
I rollen kommer du att ha en varierad vardag och fördela din tid mellan arbete på lagret och kontoret. Du kommer både att arbeta fysiskt med godshantering samt ha arbetsuppgifter som att hantera kundsamtal och boka transporter. Du kommer att välkomnas in i en öppen arbetsmiljö där du får en gedigen introduktion och stöd från kollegor.
Du erbjuds:
En varierande roll med möjlighet att få påverka och utvecklas internt.
En trivsam arbetsplats i Kungsängen, med fokus på samarbete och engagemang.
Ett arbete där din insats gör skillnad för både teamet och Amrox Group kunder.Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av kundorder
Inleverans och kontroll av gods
God telefonvana, då samtal till entreprenörer, leverantörer och kunder förekommer dagligen.
Bokning av transporter
Säkerställa att leveranser sker korrekt och i tid
Inventering och lagerhantering
Bidra till ordning, struktur och förbättrade arbetsrutiner
Stötta produktion och övriga delar av verksamheten vid behov
Vid behov supportera våra kundsamtal
Vi söker dig som har
Erfarenhet av lagerarbete, särskilt inom in- och utleverans.
God vana av affärs- eller lagerhanteringssystem
Förståelse för logistikflöden och lagerstruktur
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl tal som skrift
Fysisk förmåga att hantera lagerarbete
Mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet, framförallt Excel och Powerpoint
Det är meriterande om du har:
B-körkort och tillgång till egen bil (då det underlättar resvägen)
Erfarenhet av affärssystemet Pyramid
Har truckkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad och ordningsam: Lagret är navet i Amrox Groups flöde. Genom din noggrannhet säkerställer du hög leveransprecision och kvalitet i varje led. Du arbetar metodiskt och ser till att lagerhållningen alltid är uppdaterad.
Ansvarsfull och kvalitetsmedveten: Du har ett öga för detaljer och kompromissar aldrig med kvaliteten. Du förstår hur ditt arbete påverkar produktion, inköp och kundservice, och du kommunicerar tydligt vid eventuella avvikelser.
Initiativrik och lösningsorienterad: Du väntar inte på att bli tillsagd utan ser vad som behöver göras och agerar. Du bidrar aktivt till att skapa ett lager där ordning, struktur och tydliga flöden är en självklarhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "W5BZQ1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9958662