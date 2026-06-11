DevOps-utvecklare med fokus på förbättringar
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Affärsenheten Underwater Systems tillhandahåller både militära och civila produkter som ger förmågor både över och under vattenytan. Mångsidighet, flexibilitet och hög tillgänglighet är egenskaper som karakteriserar samtliga våra produkter.
Våra produkter har stor variation av tillämpningar, allt från farkoster, mätsystem, dataanalys och operatörsstationer till planeringsverktyg.
Vi söker nu en mjukvaruutvecklare med DevOPS profil som kan agera kittet och föra vidare best-practice på ett konstruktivt sätt mellan de olika teamen
Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra utvecklingsteam arbetar på ett effektivt, kvalitativt, innovativt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som du är en aktiv del av ett mjukvaruteam som utvecklar våra produkter.
Hos oss får du:
Möjlighet att påverka framtidens mjukvaruutveckling
Ett dynamiskt och innovativt arbetsklimat
Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling genom kurser, konferenser och teknikstudier
Arbeta med flera olika produkter inom undervattenssystem
Vara del av ett mindre team med helhetsansvar för en eller flera produkter
Din roll
I rollen får du möjlighet att påverka och utveckla både teknik och arbetssätt. Beroende på dina intressen och erfarenheter kan du komma att:
Ha en central roll mellan DevOps-teamet och ett utvecklingsteam
Identifiera, analysera och driva förbättringar inom processer och metoder
Implementera nya verktyg och teknologier som effektiviserar utvecklingsarbetet
Stötta och utbilda team inom exempelvis CI/CD, integration, test, arkitektur och kravhantering
Bidra aktivt i utvecklingsarbetet med din tekniska kompetens
Följa och introducera nya trender och arbetssätt inom mjukvaruutveckling
Samarbeta nära olika team och intressenter för att skapa en smidig och effektiv utvecklingsprocess Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som är teknikintresserad, driven och gillar att skapa förbättringar:
Du har solid erfarenhet av mjukvaruutveckling
Du har en stark analytisk förmåga och trivs med problemlösning
Du är kommunikativ och samarbetar väl med olika typer av team
Du drivs av att effektivisera, förbättra och utveckla arbetssätt
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 1 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB alva.danielsson@saabgroup.com Jobbnummer
9958675