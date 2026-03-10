Undersköterska timvikarie och sommarvikarie

Virun Vård & Behandling AB / Undersköterskejobb / Flen
2026-03-10


Hej!
Virun Vård & Behandling i Mellösa söker timvikarier. Virun är ett nyöppnat, privatägt särskilt boende för vuxna över 65 år.
Vi söker personal som kan jobba dagtid, kvällar och helger vid behov.
Just nu endast timanställning men med möjlighet till fast anställning längre fram.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett positivt och vänligt bemötande mot våra boende och kollegor.
Du behöver ha god kunskap i svenska i både tal och skrift då stor del av arbetet innefattar kommunikation med våra boende samt dokumentation.
Du behöver ha körkort för att jobba hos oss då jobbet kan innefatta transporter och utflykter med våra boende.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag från belastningsregistret obligatoriskt.
Vi ser fram emot din ansökan till vår verksamhetschef Anna Carlsson.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: anna.carlsson@omsorgshuset.se

Arbetsgivare
Virun Vård & Behandling AB (org.nr 559105-1486), http://vikingens-vardhem.se
Lyckebovägen 6 (visa karta)
642 63  MELLÖSA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9788582

