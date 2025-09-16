Undersköterska till Vårdcentralen Strängnäs
2025-09-16
Vårdcentralen SträngnäsPubliceringsdatum2025-09-16Om företaget
Vårdcentralen Strängnäs är en väletablerad vårdcentral med cirka 15 000 listade patienter och drygt 80 medarbetare. Vi ligger centralt med bara fem minuters gångavstånd till resecentrum, vilket gör oss idealiska för pendlare.Vi är en vårdcentral med bred specialistkompetens och ett starkt fokus på förbättrings- och utvecklingsarbete.
Vårdcentralen Strängnäs är en stabil, ständigt utvecklande vårdcentral med bred kompetens och ett öppet klimat. Vårdcentralen har ca 15.000 listade personer och är en regiondriven verksamhet.
På vårdcentralen arbetar vi teambaserat, vilket främjar samarbetet mellan personalgrupperna och ger förutsättningar för kunskapsutbyte och kontinuitet. Vi arbetar personcentrerat och ser hela patienten.
Här finns spetsutbildade sköterskor med mottagningar inom astma/KOL, hjärtsvikt och diabetes. Vi har ett minnesteam och samordningssköterskor. Här finns tillgång till sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer, psykologer och kuratorer. Här finns också en enhet för SSIH - specialiserad sjukvård i hemmet, samt BHV på familjecentral.
Hos oss arbetar du dagtid i ett engagerat och glatt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare. Vi samarbetar nära med övriga professioner på vårdcentralen som till exempel fysioterapeuter, psykologer och medicinska sekreterare. Hos oss får du en varierande arbetsdag med trevliga kollegor och fin gemenskap. Som anställd i Region Sörmland får du tillgång till friskvårdsbidrag och ersättning för sjukvård, här har du även tillgång till arbetsplatsens gym när det inte nyttjas i verksamheten.Arbetsuppgifter
Som undersköterska på vårdcentralen har du varierande arbetsuppgifter så som venös och kapillär provtagning, att utföra provanalyser, assistera vid undersökningar, suturtagning, blodtrycksmätning och EKG. Här får du ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i team med ett utmanade och variationsrikt patientflöde.
Vi dokumenterar i journalsystemet Cosmic.
Din kompetens
• Utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
• Erfarenhet från primärvård eller akutsjukvård är meriterande.
Du har ett professionellt förhållningssätt, sätter patienten i fokus och har ett gott bemötande. Du är serviceinriktad och trivs med både självständigt och teambaserat arbete och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativtagande högt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Hanna Henriksson, 070-459 65 70.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-05.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
