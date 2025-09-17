Undersköterska till Valltorp
2025-09-17
Vill du bli en del av ett team som lägger stor vikt vid att skapa värde och livskvalitet för våra hyresgäster? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Valltorp är ett vårdboende beläget i den vackra Öresundsparken på Slottshöjden, mitt i centrala Helsingborg. Boendet har 59 lägenheter, 16 av dessa med inriktning för kognitiv sjukdom och resterande för somatik.
Verksamheten har under 2024 blivit Stjärnmärkt, vilket innebär att vi genomgått en utbildning arrangerad av Svenskt Demenscentrum. Vi är också särskilt stolta över att vara 2024 års vinnare av Helsingborgs stads interna kvalitetsutmärkelse i kategorin "Årets arbetsplats". Utmärkelsen är till för att uppmärksamma och premiera arbetsplatser som visar på en bra arbetsmiljö, samspel, medarbetarskap och samarbete som utvecklar verksamheten och skapar värde för de vi är till för.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du arbetar med att genomföra insatser gällande omsorg, vård och service till våra hyresgäster, till exempel ge stöd vid måltider, social närvaro med mera. Du skapar förutsättningar för en god livskvalitet och en meningsfull tillvaro.
Ett bra teamarbete är en förutsättning för att lyckas med vårt arbete. Du kommer att ingå i ett team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt enhetschefer och utföra insatser som delegeras, såsom läkemedelsöverlämning, såromläggning och träningsinsatser.
Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har ett genuint intresse för äldreomsorg och demensvård.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha:
• flerårig erfarenhet av arbete med personer med kognitiva sjukdomar
• arbetat med och utfört delegerade HSL-insatser
• grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Procapita, LifeCare, APPVA, Senior Alert eller BPSD.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som är engagerad, flexibel och vill arbeta på ett boende som präglas av öppenhet och lyhördhet. För oss är det viktigt att du har ett gott bemötande, är respektfull, har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer samt kan agera snabbt och effektivt även i utmanande situationer eller vid arbetsanhopning. Vidare är du självständig och ansvarstagande, både i arbetet gentemot de boende men även i arbetsgruppen, samt vill och kan dela med dig av kunskaper och erfarenheter för din egen, så väl som för verksamhetens utveckling.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Tjänsten avser dag-, kväll- samt helgtjänstgöring
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid eller enligt önskad sysselsättningsgrad
Tillträdesdatum: 2025-11-01
Antal tjänster: 2
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Ann-Charlotte Hanke Ann-charlotte.hanke@helsingborg.se 0703-99 42 02 Jobbnummer
9512529