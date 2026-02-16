Undersköterska till Väckelsång Hemtjänst
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Väckelsång Hemtjänst söker ny kollega!
Varmt välkommen till vår familjära hemtjänst. Vi består av tio medarbetare som tillsammans ansvarar för Väckelsång by med omnejd. Hemtjänstgruppen utgår från Solhaga äldreboende. Tillsammans strävar vi efter att omsorgstagarna känner sig väl bemötta, förstådda och inkluderade i de beslut som tas.
I arbetet ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter samt delegerad läkemedelshantering.
Du som medarbetare får möjligheten att stärka din kompetens genom löpande utbildningar tillsammans med kommunens sjuksköterskor samt öva praktiskt på kommunens egna KTC.
Vi har generösa bidrag för skor, friskvård och givetvis fria arbetskläder samt tillgång till jacka och termobyxor. Arbetsbilar & el-cyklar finns.
Vill du ha ett spännande, roligt, ansvarsfullt och utvecklande jobb? Då är detta jobbet för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
B-körkort är ett krav.
För att kunna utföra arbetet behöver du:
* Kunna skilja på egna behov och andras.
* Ha god samarbetsförmåga och vilja att arbeta tillsammans med andra.
* Är lugn, trygg och lyhörd.
* Är intresserad av andra människor och deras situation.
* Är stresstålig.
* Kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära.
* Ha förmåga till anpassning och lärande.
* Besitta vana av digital teknik.
Intervjuer sker löpande!
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Områdeschef
Marcus Johansson Marcus.johansson@tingsryd.se 0470-72 48 49 Jobbnummer
9746066