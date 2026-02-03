Undersköterska till Trygg hemma
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Publiceringsdatum2026-02-03
Nu finns möjlighet att ta dig an ett spännande och meningsfullt projektuppdrag kopplat till Trygg hemma, som är en ordinarie verksamhet inom vård och omsorg.
Du får en tillsvidareanställning som undersköterska i Kalmar kommun och under 2026 kommer du få arbeta med Trygg hemma.
Syftet med Trygg hemma är att öka tryggheten i samband med hemgång från sjukhuset eller när det uppstår ett akut behov av hjälp i ordinärt boende.
Som undersköterska kopplad till Trygg hemma möter du upp när omsorgstagaren skrivs ut från sjukhuset och kommer hem. Du ansvarar, tillsammans med teamet, för att omsorgstagaren får det stöd som behövs i vardagen de första dagarna hemma.
Här finns ingen detaljplanering från biståndshandläggaren, utan det är Trygg hemma- teamet som tillsammans med omsorgstagaren och närstående kommer överens om vilket stöd som behövs i hemmet.
De närmaste följande dagarna är det teamet för Trygg hemma som utför de insatser som omsorgstagaren behöver, fungerar som "spindeln i nätet" och ansvarar för den fortsatta planeringen av insatserna. Trygg hemma teamet samarbetar hela perioden med personal i den ordinarie hemtjänstgruppen eftersom den ordinarie hemtjänstgruppen utför eventuella insatser kväll och natt.
Arbetstiden är i nuläget förlagd till dagtid och arbete varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst tre års erfarenhet. Du är trygg i din yrkesroll och van att ta eget ansvar. Du är vidare flexibel, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga.
Du är självgående samtidigt som du trivs att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
