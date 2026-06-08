Vi förskollärare för vikariat på Vällingklockans förskola
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2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vällingklockan är en relativt nybyggd förskola som ligger i det mångkulturella området Kronogården med gång- och cykelavstånd till såväl Innovatum, bibliotek, lekplatser och grönområden. Byggnaden har mycket ljusinsläpp och förskollärare och barnskötare har haft stor delaktighet och inflytande som bidragit till utformningen.
På övre plan finns ett bibliotek samt en ateljé och en teater där de estetiska lärprocesserna kan få utrymme. Det finns goda möjligheter till att skapa lärmiljöer såväl inne- som ute och lärmiljöerna präglas av kreativitet och skapar nyfikenhet hos både barn och vuxna. Maten lagas på plats och serveras i Orangeriet på nedre plan.
Vällingklockan är en förskola med 8 dagavdelningar som erbjuder utbildning för barn mellan 1–5 år samt en OB-verksamhet som erbjuder pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1–13 år.
I vårt område finns ett Barnhälsoteam som ett stöd och resurs för verksamheten. Barnhälsoteamet består av specialpedagoger och kurator. De arbetar både på individ-, grupp- och organisationsnivå och arbetet präglas av ett förebyggande och främjande fokus.
Målet för utbildningsförvaltningens verksamheter är att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn och erbjuda en utbildning av hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för undervisningen och bedriva utvecklingsarbete. Fokus i arbetet är att skapa goda relationer och ge alla barn bästa möjliga förutsättningar att kunna lära, leka och utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare, Du är engagerad, lösningsfokuserad, kan arbeta självständigt, drivande, trygg i din yrkesroll och har ett stort intresse för barnens lärande. Att vara en aktiv del i barnens livslånga lustfyllda lärande är en självklarhet. Du har lätt för att samarbeta med kollegor, föräldrar och andra aktörer.
Du är positiv och tycker att samarbete och helhetssyn är viktigt för barnens och förskolans utveckling. Du arbetar med pedagogisk dokumentation och använder det som grund för analys, reflektion och utveckling och kan ta tillvara på barnens intressen i verksamheten. Du ska ha god kännedom om de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du ska komplettera förskolans befintliga personal.
Anställningsinformation
Annonsen publiceras med förbehåll för att den kan återtas i samband med erforderliga beslut.
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Malin Thiger 0520-497416 Jobbnummer
9953622