Administratör till område vuxen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Arbetsplatsbeskrivning
På område vuxen ingår enheterna beroende, socialpsykiatri, funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd. Ni är tre administratörer som arbetar på området och är i dagsläget organiserade under områdeschef.
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/sodermalmssdf.
Vi erbjuder
En trivsam och hjälpsam arbetsmiljö där utvecklingsidéer tas tillvara. Dessutom erbjuder vi
• Ett meningsfullt arbete där noggrannhet, struktur och kvalitet gör konkret skillnad i verksamheten.
• Vinter- och sommararbetstid och flextidsavtal.
• Rabatterad friskvård och möjlighet att köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris samt ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år (2026).
Din roll
I din roll som administratör på kommer du i huvudsak arbeta med fakturahantering, inköp av varor och tjänster, behörighetsadministration, egenavgifter, sjuklöner. Du kan även komma att arbeta med andra administrativa uppgifter kopplade till verksamheten och avdelningen. Arbetet sker både enskilt och tillsammans med kollegor. Vi arbetar aktivt med en lärande organisation och med att utveckla vår egen verksamhet och du förväntas ta aktiv del i utvecklingen av metoder och arbetssätt inom det administrativa området
Din kompetens och erfarenhet
Krav på kompetens är:
• Lägst gymnasieutbildning, företrädesvis med ekonomisk/administrativ inriktning
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete i socialtjänstens myndighetsutövning
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
• Aktuell erfarenhet av administrativa uppgifter i Agresso och dokumentationssystemet Paraplyet
• Aktuell erfarenhet av framtagande och sammanställning i Excel och Power Point
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Medborgarplatsen 25 plan 7 (visa karta
)
102 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen Kontakt
Caroline Haglund Akademikerförbundet SSR caroline.haglund@stockholm.se 08-50812328 Jobbnummer
9953626