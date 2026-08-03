Undersköterska till Trädgårdens äldrecentra
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2026-08-03
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Vill du vara med och göra skillnad för äldre människor – varje dag?
På Trädgårdens äldrecentra arbetar vi tillsammans för att ge våra gäster möjlighet att återfå, behålla och stärka sin självständighet. Nu söker vi engagerade undersköterskor som vill vara en del av vårt team och bidra med kunskap, omtanke och ett rehabiliterande förhållningssätt.
Hos oss arbetar du nära sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i ett team där allas kompetens är viktig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den enskilde. Trädgårdens korttidsboende har 36 platser, varav 18 platser för heldygnsbedömning och 18 platser för växelvård.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Du kommer att arbeta på vårt korttidsboende som erbjuder heldygnsbedömning, växelvård och avlösning för anhöriga.
I rollen som undersköterska medverkar du till att skapa trygghet, delaktighet och självständighet för våra gäster. Arbetet är varierande och innefattar både omvårdnadsinsatser och rehabiliterande arbete.Arbetsuppgifter
Utföra vård- och omsorgsinsatser utifrån individens behov.
Arbeta med ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt för att stärka den enskildes självständighet.
Delta i bedömningar av aktivitetsförmåga och behov av fortsatt stöd.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt sjuksköterskas instruktioner.
Dokumentera enligt gällande riktlinjer.
Samverka med övriga professioner för att skapa en god och sammanhållen vård och omsorg.
Ge stöd och avlastning till anhöriga.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du har ett genuint intresse för äldreomsorg och ser möjligheterna i att stödja människor att leva ett så självständigt liv som möjligt, även när livssituationen förändras.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska.
Erfarenhet av arbete med ett vardagsrehabiliterande arbetssätt.
God dokumentationsvana.
Förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
God samarbetsförmåga.
Meriterande
Erfarenhet av bedömning av aktivitetsförmåga.
Erfarenhet av eller intresse för arbete med personer med demenssjukdom.
Erfarenhet från korttidsverksamhet eller liknande verksamhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Lyhörd och empatisk.
Ansvarsfull och trygg i din yrkesroll.
Stödjande, motiverande och uppmuntrande.
Flexibel och lösningsorienterad.
En lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Ett nära samarbete i multiprofessionella team.
Möjlighet att utvecklas inom rehabiliterande arbetssätt och äldreomsorg.
En arbetsplats där engagemang, respekt och kvalitet står i fokus.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Tillträde enligt överenskommelse.
För arbete med äldre eller vuxna personer med funktionsnedsättning krävs, innan anställning kan påbörjas, att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av Trädgårdens äldrecentra!
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Ann-Louise Lundgren ann-louise.lundgren@pitea.se +46911696154 Jobbnummer
10018321