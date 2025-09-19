Undersköterska till Thoraxröntgen
Thoraxcentrum har ett brett och varierande arbetsinnehåll och bedriver såväl akut som planerad verksamhet.
Vår ambition och vårt mål är att vara en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av hög vårdkvalitet där vi på bästa sätt anpassar vården till varje individ. Klinikens uppdrag är att ge Blekinges, Kronobergs och till viss del Skånes invånare tillgång till högspecialiserad kardiologi som innefattar hjärt- och lungkirurgi, högspecialiserad och specialiserad vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.
Flextid, friskvårdsbidrag och fri tillgång till gym är förmåner som erbjuds medarbetarna på vår klinik. Vi erbjuder även schemalagd utbildningstid.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Om jobbet
Vi söker en kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet framåt tillsammans med oss! Arbetstiden är förlagd till dagtid.
På Thoraxröntgen utförs två subspecialiteter inom kardiologi, angio/PCI och ablation. Som undersköterska hos oss kommer du vara delaktig i inköp av material, arbeta i teamet på röntgenlabben samt utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en röntgenavdelning.
Som vår nya kollega välkomnas du av ett härligt arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme samt omtanke.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet akut hjärtsjukvård är meriterande
Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du tycker om nya utmaningar och trivs i både planerad och akut verksamhet. Du arbetar mot verksamhetens mål, tar ansvar, är flexibel och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
