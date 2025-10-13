Undersköterska till strålbehandlingen
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-10-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Strålbehandlingen i Uppsala är en del av verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar och vi behandlar patienter med cancersjukdom. Vi har flyttat till nya lokaler med nya utrustning bestående av fyra linjäracceleratorer, datortomograf, MR-kamera och MR-linac samt två HDR efterladdare vid brachyenheten.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter hos oss blir att tillsammans med ordinarie strålbehandlingspersonal assistera vid strålbehandlingsarbete och ge ett omhändertagande av hög kvalitet. Du ska utföra sedvanliga undersköterska uppgifter såsom ta urin-sticka, göra bladderscan och viss såromläggning. Du ska också arbeta med andra sedvanliga uppgifter för undersköterska på strålbehandling där viss administrativa uppgifter kan förekomma. Även arbete på brachyterapi kan förekomma. Du ska ha förmåga att se helheten och kunna tänka logiskt. Arbetet hos oss kräver ett nära multiprofessionellt samarbete med läkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, sjukhusfysiker och ingenjörer. Publiceringsdatum2025-10-13Kvalifikationer
Krav: Du är utbildad undersköterska med minst två års erfarenhet av yrket. Helst ser vi att du har yrkesbevis för undersköterska från Socialstyrelsen. Kunskaper i svenska språket motsvarande lägst nivå C1. Du har en god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska tycka om att arbeta i en högteknologisk miljö där man kombinera teknik och omvårdnad. Meriterande är erfarenhet inom strålbehandling eller onkologiskvård.
Du är lyhörd för patientens behov och flexibel i ditt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Meriterande om du har arbetat i journalsystemet cosmic och strålbehandlings IT- system- mosaiq.
Vi erbjuder
Strålbehandling är en dynamisk arbetsplats där det händer mycket utvecklingsarbete och forskning hela tiden. Det finns möjlighet att utveckla sig genom att lära sig olika arbetsuppgifter under olika moment.
Arbetstid
Måndag-fredag dagtid. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Elham Khatib Zadeh 072245 25 07, elham.khatib.zadeh@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Nassrin Yosefi 0722074852, nassrin.yosefi.salekdeh@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS885/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9554233