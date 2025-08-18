Undersköterska till Stadsvikens hälsocentral, Luleå
2025-08-18
Stadsvikens hälsocentral är belägen i centrala Luleå vid Regionhuset. Hälsocentralen har ett upptagningsområde på 15 500 listade medborgare och vi är 60 medarbetare.
Vi söker nu en undersköterska till undersköterskemottagningen, vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av sjukvårdsarbete och gärna med såromläggningserfarenhet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person har du en god förmåga att kunna samarbete, besitta initiativ- och organisationsförmåga samt förändringskraft.
Det här får du arbeta med
Vi har genomfört komptensväxling från sjuksköterska till undersköterska avseende mottagningsarbete, bestående av såromläggningar, öronspolningar, vissa injektioner. Ta emot remisser och besvara dessa. Handleda studenter.
Vill du veta mera? Ring oss så berättar vi mer!
Kristina Renkvist, hälsocentralschef, tfn: 0920-28 44 43
Emma Åberg, Undersköterska, tfn: 076-817 97 97
Det här erbjuder vi dig
• Ett utvecklande, självständigt, inspirerande och ansvarsfyllt uppdrag tillsammans med ett gott team där alla får växa och vi tar vara på allas kompetens
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
hälsocentralschef
Kristina Renkvist kristina.renkvist@norrbotten.se 0920-28 44 43 Jobbnummer
9463140