Undersköterska till Stadsskogens äldreboende
Alingsås kommun, Stadsskogens äldreboende / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-06-25
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Stadsskogens äldreboende erbjuder boende till personer med demenssjukdom och fysiska funktionshinder. Runt Stadsskogen finns flera fina promenadsträckor och grönområden. På våran uteplats har vi under sommartid möjlighet till odling i våra fina odlingslådor. Varje avdelning har en stor inglasad balkong som går att använda stora delar av året. Det dagliga arbetet på Stadsskogens äldreboende genomsyras av Alingsås kommuns värdegrund om öppenhet, engagemang och respekt.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Arbetsskor
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Stadsskogens äldreboende arbetar du utifrån ett salutogent förhållningssätt, där fokus ligger på brukarens egna resurser, förmågor och möjligheter. Arbetet utgår från den enskildes behov och önskemål och anpassas kontinuerligt, då behoven kan variera från dag till dag.
I rollen som undersköterska ansvarar du för att bidra till en god och säker vård i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning. Du ger professionell omvårdnad genom omsorg, stöd och service som främjar trygghet, delaktighet och livskvalitet för varje brukare. Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs på delegation enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med noggrannhet och ansvarskänsla.
Du är en närvarande och betydelsefull person i brukarens vardag och bidrar till social samvaro samt möjliggör meningsfulla och individuellt anpassade aktiviteter. I arbetet ingår att delta i välkomstsamtal samt att upprätta, följa upp och dokumentera genomförandeplaner i verksamhetens digitala system, i syfte att säkerställa kvalitet och kontinuitet i omsorgen.
Vidare medverkar du aktivt i planering, utvecklingsarbete och kvalitetsförbättringar inom verksamheten. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Som undersköterska hos oss är du en viktig del av arbetet med ständiga förbättringar, där även små förändringar i det dagliga arbetet kan leda till betydande förbättringar för både brukare och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller annan vårdverksamhet.
Som person tror vi att du vill göra skillnad i människors vardag och du har god samarbetsförmåga i mötet med kollegor, brukare och anhöriga. Du är empatisk och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv, samtidigt som du kommunicerar tydligt och anpassat efter situation och mottagare. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbetssätt med god förmåga att planera och hålla tidsramar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-02 Eller enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Stadsskogens äldreboende Kontakt
Enhetschef
Andreas Andersson andreas.andersson1@alingsas.se 0322-616470 Jobbnummer
9978137