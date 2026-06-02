Undersköterska till Soläng i Forsheda
Värnamo Kommun / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2026-06-02
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-02Beskrivning
Söker en undersköterska till Soläng, särskilt boende i Forsheda som består av 10 lägenheter på vardera plan .
Tjänsten innebär att man har sin placering på avdelning 2. Man jobbar även på andra enheter när behov finns.
Vi har fin kontakt med sjuksköterska varje dag och rehab kommer så snart behovet finns vilket innebär några gånger i veckan. Som undersköterska har man en del roller att ta ansvar för likväl dokumentation.
Delaktighet på arbetsplatsen ser vi som en viktig drivkraft för att jobba framåt och se nya lösningar.
Arbeta enligt schema, dag, kvällar och helg.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Varmt välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och
genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. I
arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Delegering av medicin.Anställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
From och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och man måste ansöka om intyg från socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Du ska ha godkända betyg i svenska.
Intervjuer kommer förekomma under ansökningstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: Omsorgsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Myndighet och särskilt boende, Kontakt
Kontaktcenter Kontaktcenter 0370-377000 Jobbnummer
9940902