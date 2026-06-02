Gymnasielärare i estetiska kurser 60% vikariat, VBU
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Gymnasielärarjobb / Ludvika Visa alla gymnasielärarjobb i Ludvika
2026-06-02
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu i Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Vi har en föräldraledig lärare under läsåret 2026-2027 och därför söker vi dig som har möjlighet att vikariera i undervisning i Film- och TV-kunskap, Bild och form 1 på nationella program och i Bild på Introduktionsprogrammet. Som stöd har du andra kunniga kollegor i ett arbetslag på Estetiska programmet. Du förväntas i din undervisning planera, genomföra och bedöma kurser, men du har också stöd av erfarna lärare på programmet. Det är viktigt att du har ämneskunskaper och ett relationellt förhållningssätt till de elever du möter.
VBU har fokus på goda relationer och positiv skolkultur och vi har ett välfungerande elevhälsoteam.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare och behörig för gymnasiet, i andra hand dig som har kvalifikationer som vi bedömer lämpliga för uppdraget. Du har goda ämneskunskaper och en pedagogisk verktygslåda utifrån de ämnen du behöver ha kompetens i. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning sedan tidigare.
Vi söker dig som är
lyhörd och har ett genuint intresse för de personer du möter,
driven i att stötta och hjälpa individer att växa och utvecklas,
strukturerad och välplanerad,
samarbetsvillig och prestigelös,
en god lagspelare och är
intresserad av att utveckla dig själv tillsammans med andra.
Om VBU
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 220 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är ett vikariat på 60% med start 2026-08-10 och slutdatum 2027-06-18 med eventuell förlängning fram till 2027-10-23. Vi tillämpar i vissa fall provanställning upp till 6 månader och vi begär uppvisande av utdrag ur belastningsregistret vid anställning.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Förutom personligt brev och CV bifogar du lärarlegitimation och/eller eventuella andra relevanta examensbevis. Din ansökan är allmän handling och vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Sista ansökningsdag är 2026-06-10.Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Kontakt
Marina di Cicco
Biträdande rektor Hö1 och programrektor IB
0240-867 31marina.nogueiradicicco@vbu.ludvika.se
Anja Eriksson
Rektor Hö1 och Malmen
0240-865 85anja.eriksson@vbu.ludvika.se
Maria Berg
Facklig representant - Sveriges lärare
0240-66 77 03maria.berg@vbu.ludvika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,vbu
(org.nr 222000-0802), https://vbu.se/
Östra Bergsgatan 17A (visa karta
)
771 28 LUDVIKA Arbetsplats
Västerbergslagens Utbildningsförbund Jobbnummer
9940897