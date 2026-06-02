Betongarbetare till kund i Varberg
AB Effektiv Väst / Betongarbetarjobb / Varberg Visa alla betongarbetarjobb i Varberg
2026-06-02
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Svenljunga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Vår kund inom betongindustrin behöver utöka sin personalstyrka och söker efter nya medarbetare till sin produktion. Arbetsplatsen är belägen i Varberg.
Vad erbjuder rollen?
Arbetsuppgifterna innefattar att ansvara för bland annat gjutning och armering samt att säkerställa kvaliteten på färdig produkt. Momenten innefattar beredning av betong, formmontage och kontroll att produkterna håller den kvalitet som efterfrågas. Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag 07:00-16:00. Uppdraget är tänkt att starta i maj och är långsiktigt med möjlighet till övertag av kund.
Vem är du?
För att passa in i rollen ser vi att du har en gymnasieexamen och minst ett par års arbetslivserfarenhet. Du bör vara noggrann, prestigelös och tycka om att arbeta i grupp men samtidigt ta självständigt ansvar för ditt arbete. Du ska vara van vid att hantera verktyg. I rollen som betongarbetare behöver du känna dig bekväm med att läsa ritningar, ta mått, samt kunna ge och ta konstruktiv feedback.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 16/6. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
betongarbetare, betongindustri, jobbivarberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7829479-2029879". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9940890