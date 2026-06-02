Produktionsplanerare till Kongamek

Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB / Maskiningenjörsjobb / Tingsryd
2026-06-02


Produktionsplanerare – äg flödet från order till leverans på 48 timmar
Det här är inte en roll där planeringen spikas från skrivbordsstolen långt i förväg. Här äger du ett planeringsflöde i rörelse; bygger det, justerar det och säkrar löftet om leverans på 48 timmar, varje dag. Och det är där du verkligen glänser.
Du planerar produktionen för Kongameks egna sortiment och för våra kunder. Du sätter prioriteringen, bevakar inköp och driver dialogen med produktionsledare, sälj och inköp. Du äger planeringen självständigt och rapporterar till produktionsansvarig. Parallellt med det dagliga utvecklar du arbetssätt och system så att flödet blir starkare över tid. Du bidrar med ditt långsiktiga tänk, uppskattas för dina idéer och mäts på din leveransprecision.
Vi söker dig som:

Har erfarenhet av produktionsplanering, gärna inom tillverkande industri

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Har B-körkort och god vana av affärssystem, gärna Monitor

Trivs i en miljö där förutsättningar är levande och tempot är högt

Är trygg i att lyfta telefonen, ställa krav och fatta beslut självständigt

Kongamek är ett familjeägt bolag med korta beslutsvägar och fokus på service, flexibilitet och samarbete. Vi erbjuder en god arbetsmiljö genom bland annat moderna maskiner och tydliga utvecklingsmöjligheter.
Läs mer om verksamheten här www.kongamek.se
Frågor? Prata med Pernilla von Reis på Zimmermans, 0709-56 66 00.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB (org.nr 559160-6370), https://jobb.zimmermans.se
Postvägen 12 (visa karta)
362 40  KONGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

