Teamledare - Logistik
Junic Sverige AB / Lagerjobb / Gnosjö Visa alla lagerjobb i Gnosjö
2026-06-02
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junic Sverige AB i Gnosjö
, Gislaved
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Teamledare inom Lager och Logistik till Sibes Metall AB
Vill du ta nästa steg i din karriär inom lager och logistik och kombinera operativt arbete med ledarskap? Trivs du i en roll där struktur, kvalitet och samarbete är avgörande för att få hela flödet att fungera? Nu söker vi en Teamledare inom Lager och Logistik som vill ta ansvar för det dagliga arbetet och utveckla både team och processer.
Om rollen
Som Teamledare ansvarar du för att leda och utveckla det dagliga lagerarbetet, samtidigt som du själv är operativ i verksamheten. Du säkerställer effektiva flöden från inkommande gods till produktion och vidare ut till kund.
Rollen är bred och innefattar allt från orderhantering och godsmottagning till export, kvalitetskontroller och förbättringsarbete. Du har en central position där du arbetar nära både produktion, inköp och externa partners.
Du ansvarar bland annat för att:
• Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i lagret.
• Säkerställa effektiva flöden mellan import, produktion och leverans.
• Hantera inkommande gods, orderplock, lagerpåfyllnad och interna transporter.
• Koordinera importflöden, främst från Indien, inklusive dokumentation och kvalitetskontroll.
• Säkerställa att material och produkter håller rätt kvalitet och uppfyller specifikationer.
• Planera och säkerställa att produktionen får rätt material i rätt tid.
• Organisera leveranser och hantera exportdokumentation.
• Arbeta med förbättringar inom lager, flöden och arbetssätt.
Du rapporterar till platschef och är en viktig del i att skapa struktur, kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från lager och logistik och som är redo att ta ett större ansvar i en ledande roll. Du är trygg i att leda andra i det dagliga arbetet och trivs i en operativ miljö där du själv är delaktig. Du arbetar strukturerat och noggrant, har ett öga för kvalitet och drivs av att skapa ordning och effektiva flöden. Samtidigt är du flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna förändras. Därtill är en tydlig kommunikatör som skapar engagemang i teamet och bidrar till en positiv och respektfull arbetsmiljö.
Det här behöver du ha med dig
• Erfarenhet av arbete inom lager och logistik.
• Truckkort A och B.
• Vana av att arbeta i affärssystem eller WMS
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av import och export, gärna från internationella flöden, samt arbete med kvalitetskänsliga produkter.
Att arbeta i rollen
Du har en nyckelroll i att skapa stabila och effektiva flöden genom hela logistikkedjan. Rollen ställer krav på både struktur och flexibilitet, där du behöver kunna prioritera, fatta beslut och samtidigt vara nära verksamheten. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med fokus på kvalitet, leveransprecision och ständiga förbättringar. Publiceringsdatum2026-06-02Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Sibes Metall ABoch Junic AB. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072-200 31 07.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711), https://cv.junic.se/cv_junic/iframe.jsp?
335 96 HILLERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Jobbnummer
9940899