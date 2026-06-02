Montör till motor- och detaljmontage
2026-06-02
Tycker du att det låter spännande att få vara en del av ett expansivt företag? BAE Systems Hägglunds har en händelserik tid framför sig och behöver nu stärka upp sitt team med en driven montör till vårt motormontage samt detaljmontage. Låter det som att det passar dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Din framtid
Inom BAE Systems Hägglunds har vi nu en spännande tid framför oss. Vi har en hög arbetsbeläggning och behöver därför förstärka vårt team.
Hos oss kommer du att trivas på jobbet! Du kommer att ha möjligheten att arbeta med framtidens teknik i ett globalt företag där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av vår avdelning där vi slut monterar drivenheter till våra fordon.
Hos oss får du arbeta med avancerad teknik i en verksamhet där kvalitet, samarbete och yrkesstolthet står i centrum. Vi söker dig som vill vara med och bidra – både med din kompetens och ditt engagemang.
Om rollen
I rollen som montör på motormontaget kommer du att arbeta med motormontage samt utprovning av montagedetaljer. Samt utföra detaljmontage mot våra montagelinor.
Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med teknik- och produktionsteknikavdelningen genom hela processen, med ansvar för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i varje moment. Du samarbetar bland annat med produktionsteknik för att utveckla verktyg och ta fram lösningar för nya detaljer och produkter.
Den du är
Gymnasieutbildning inom industri-, fordons- eller teknikprogrammet Erfarenhet inom mekanik och hydraulik, det är meriterande om du har elkunskap Förmåga att läsa ritningar och söka i ritningsstrukturer
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du trivs med att ta eget ansvar och tycker om att växla mellan självständigt arbete och teamarbete.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Mathias Anundsson 0660-80794, eller rekryterare Mathilda, mathilda.nedelius@baesystems.se
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 15e juni, då vi arbetar med löpande urval kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att bli en del av BAE Systems Hägglunds! Så ansöker du
