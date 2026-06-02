Receptionist till socialtjänstreception, individ- och familjeomsorgen
2026-06-02
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Individ och familjeomsorg består av myndighetsutövning, familjebehandling, socialpsykiatri och service. Samverkan är en förutsättning för vårt arbete och en viktig del av vårt uppdrag. Gemensamt hittar vi individuella lösningar med fokus på det förebyggande. I vårt aktiva utvecklingsarbete förenklar vi för medborgare och medarbetare genom digitala lösningar.
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten så att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar?
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Receptionen har en central funktion i att ge service både externt och internt. Externt handlar det om att möta medborgare i receptionen, medan det internt innebär stöd till medarbetare inom IFO. Receptionen ligger under enheten för Service och transport och är en ny del av verksamheten sen 2026. Du kommer att tillsammans med enhetschef utveckla och utforma verksamheten.
Uppdraget i receptionen innebär att med gott bemötande möta våra besökare i receptionen, ta emot inkomna handlingar och hänvisa besökare rätt samt guida medborgare i när det kommer till de digitala ansökningar som används av ekonomiskt bistånd, boende med mer. Du ansvarar även för vår Boskola och andra informationsinsatser för våra medborgare samt handledning av individer i arbetsträning, praktik och särskild anställning. Arbetet omfattar även hantering av handlingar som inkommer till socialtjänsten och övriga förekommande receptionsuppgifter.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av serviceinriktat arbete
• Erfarenhet av att möta personer som befinner sig i utsatta situationer
• Pedagogisk med god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
• God digital kompetens samt vana att arbeta i olika IT-system, särskilt Officepaketet
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
• Erfarenhet av att arbeta i reception
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Kännedom om socialtjänstens olika verksamheter
• Erfarenhet av kundmottagning
Rollen kräver hög servicekänsla och ett professionellt, respektfullt bemötande gentemot både besökare och kollegor.
Du är lyhörd, kommunicerar tydligt och har god förmåga att vägleda och hitta lösningar i mötet med människor, samtidigt som du känner dig trygg i att sätta gränser vid behov. Arbetet kan vara tempofyllt och en variation mellan receptionsuppgifter och möten med människor i olika situationer. Det förutsätter att du är flexibel, strukturerad och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Du samarbetar väl med andra, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt driva arbetet framåt. Att bidra till en positiv laganda och att dela Burlövs kommuns värdegrund är en självklarhet för dig.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss kommer vi, innan eventuell anställning, att be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Har du inget aktuellt utdrag så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Service och transport Kontakt
Enhetschef
Violeta Costa Freté violeta.costafrete@burlov.se 040-625 60 02 Jobbnummer
9940896