Undersköterska till Skultuna hemvård
Med ditt engagemang och din kompetens bidrar du till trygg omsorg i våra kunders hemmiljö. Du får ett aktivt och självständigt arbete där dina insatser skapar en meningsfull vardag för våra äldre.Publiceringsdatum2025-12-26Arbetsuppgifter
Genom regelbundna besök bygger du en nära och förtroendefull relation till varje kund. Du hjälper till med personlig omvårdnad och stöd i hemmet samtidigt som du uppmuntrar till en aktiv och självständig livsstil. Vi arbetar alltid med kundens egna förmågor i fokus och stöttar i det som kunden inte längre klarar av själv.
Som fast omsorgskontakt ansvarar du för ett antal kunder där ni tillsammans upprättar genomförandeplaner, och du följer upp insatserna för att säkerställa att de genomförs på bästa sätt. Samverkan är en central del i rollen och du fungerar som en viktig länk mellan kund, anhöriga och andra professioner för att skapa en sammanhållen och trygg omsorg.
I arbetsgruppen hjälps ni åt att ansvara för trygghetslarm. Vårt kundområde sträcker sig över Skultuna och angränsande landsbygd, vilket innebär att du behöver ha B-körkort och vara trygg i att såväl cykla som att köra bil oavsett väderlek.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska och har ett genuint engagemang för att skapa ökad livskvalitet för våra äldre. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet från hemtjänst eller arbete med personer som lever med psykisk ohälsa eller demenssjukdom. Du uttrycker dig väl i svenska, i tal och skrift. Arbetsdagen kan innebära många förflyttningar och en del tunga lyft, vilket förutsätter att du har god kondition och rörlighet. Du trivs i ett självständigt arbete och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du bidrar med värme, lyhördhet och omtanke i mötet med våra kunder.
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att ingå i ett team som präglas av omtänksamhet, yrkesstolthet och engagemang. Tillsammans delar vi drivkraften att ha kundens bästa i fokus i allt vi gör. Du får ett arbete där du får bygga relationer och möjlighet att göra stor skillnad för våra kunder.
Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi ser det som en viktig framgångsfaktor. Vi utgår från Vallonens äldreboende vilket ger oss möjlighet att arbeta nära andra professioner och goda möjligheter till kunskapsutbyte. Just nu arbetar vi tillsammans i ett demensteam där vi fördjupar vår kompetens och lär av varandra för att ge bästa möjliga stöd till kunder med demenssjukdom.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
