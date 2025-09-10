Undersköterska till särskilt boende
Boxholms Kommun / Undersköterskejobb / Boxholm Visa alla undersköterskejobb i Boxholm
2025-09-10
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Om rollen
Inom särskilt boende arbetar du med att skapa en meningsfull vardag för brukaren. Dina arbetsuppgifter som undersköterska på särskilt boende består av att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov. Det kan exempelvis vara hjälp med personlig omvårdnad, stöd vid måltider och social aktivering.
I arbetsuppgifterna ingår även delegerade medicinska arbetsuppgifter och dokumentation i vårt system Lifecare.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person är du samarbetsorienterad och har en förmåga att anpassa ditt arbete efter olika boendes behov och situation. Du är lyhörd, ansvarfull och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 78,51 % med start enligt överenskommelse.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277197". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Arbetsplats
Socialförvaltningen , Särskilt boende Kontakt
Enhetschef säbo
Helene Rockler Rickardsson 070-2257836 Jobbnummer
9502347