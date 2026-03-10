Undersköterska till Provtagningsenheten, vikariat
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-03-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället och gör skillnad varje dag. På riktigt.
Varje dag bidrar vi till att patienter får rätt vård i rätt tid genom provtagning, analyser och undersökningar som är avgörande för diagnos och behandling. Nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vår verksamhet och tillsammans med oss bidra till en god och säker vård.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss välkomnas du till en bred och varierad verksamhet. Som undersköterska kan dina arbetsuppgifter innebära blodprovstagning, olika funktionsbelastningar, stickhjälp på avdelningar samt hantering av urin- och fecesprover. Arbetet kan även innefatta barnprovtagning samt hantering av tvätt och disk kopplat till verksamheten.
Dina arbetsuppgifter är en viktig del av vår dagliga verksamhet och för att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ta ett stort personligt ansvar i ditt arbete. Beroende på placering kan du ha direkt kontakt med patienter eller kunder, men oavsett roll värdesätter vi alltid ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga. Din huvudplacering kommer att vara i Västerås. Eftersom vi samarbetar inom hela Laboratoriemedicin kan arbete på annan ort i länet förekomma.
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är cirka 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Med patienten och våra kunder i fokus levererar vi tjänster till vården i form av provtagning och provsvar, blodkomponenter, funktionsundersökningar samt omhändertagande av avlidna. Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. Hos oss arbetar flera yrkeskategorier tillsammans, bland annat biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, sjuksköterskor, undersköterskor, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer.
Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt standarden ISO 15189.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av provtagning samt erfarenhet av att arbeta i drop-in-verksamhet. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt goda datorkunskaper. Det är meriterande om du har kunskap i journalsystemet Cosmic och i LIS samt om du har B-körkort.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete även i perioder med högt tempo. Vidare samarbetar du bra med andra människor och har en god känsla för service. Arbetet kan vara fysiskt krävande, vilket innebär att god fysik är en förutsättning.
Anställningsvillkor
Ett vikariat på heltid fram till och med december.
Dagtid, måndag till fredag.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Pia-Sari Olén pia-sari.olen@regionvastmanland.se 021-11 83 21 Jobbnummer
9788573