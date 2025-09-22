Undersköterska till närvårdsavdelningen
Närvården Ljusdal består av 16 vårdplatser varav åtta av dessa är kommunala korttidsplatser, utöver de har närvården även två palliativa trygghetsplatser. I närvårdens uppdrag ingår även att ge medicinsk dagsjukvård till invånarna i Ljusdals kommun. Detta genomförs via den medicinska dagsjukvårdsmottagningen som inryms på avdelningen. Under jourtid omfattas uppdraget även av vissa hembesök för de tre hälsocentralerna inom verksamhetsområdet.
Verksamhetsområde primärvård Ljusdal består förutom av närsjukvårdsavdelningen också av tre hälsocentraler; Färila-Los, Järvsö och Ljusdal-Ramsjö, samt av familjeläkarjour dygnet runt och dagrehabilitering, bassäng och dietist.
Närvården i Ljusdal är slutenvård på primärvårdsnivå samt kommunalt korttidsboende vilket innebär en stor variation i arbetet för dig som undersköterska. Du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att ge patienterna den omvårdnad och stöd som de behöver. Arbetstiderna utgörs av dag-, kväll-, helg- samt nattjänstgöring.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• medicinadministrering
• provtagning
• kontroller.
Hos oss får du
• en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus och nära samarbete med kollegor
• arbeta i team tillsammans med en engagerad och trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• genom teamarbetet möjlighet att ge patienten den goda vård och bemötande vi står för.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
Vi söker dig som är flexibel och serviceinriktad med ett intresse av att hjälpa andra. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och du arbetar bra med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
