Undersköterska till Mariekälla hemtjänst
2026-02-27
Ordinärt boende i Södertälje är inne i ett spännande skede då vi genomför ett utvecklingsarbete där du kan vara med och påverka verksamheten med din kunskap inom omvårdnad, kvalitet och digitala tjänster.
Vill du vara med att utveckla ordinärt boende och hemtjänsten? Är du en driven och nyfiken person som vill utveckla och använda din erfarenhet i en nytänkande verksamhet? Då kan vi erbjuda dig ett utmanande uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter. Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla medarbetare till Mariekälla hemtjänst. Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Arbetet inom hemtjänsten är varierande och meningsfullt med fokus på att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för den enskilde i det egna hemmet. En central del av arbetsuppgifterna är att ge personlig vård utifrån individuella behov och genomförandeplaner. Det kan innebära hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, måltider, medicinpåminnelser samt stöd vid dagliga rutiner. Arbetet utförs med respekt för den enskildes integritet, självbestämmande och värdighet. I uppdraget ingår även att vara uppmärksam på förändringar i brukarens hälsotillstånd och mående samt att vid behov rapportera vidare till ansvarig sjuksköterska eller arbetsledning.
Samarbete med kollegor, anhöriga och andra professioner är en viktig del av arbetet för att säkerställa en trygg och säker omsorg. Dokumentation är en betydande del av arbetsuppgifterna. Du dokumenterar löpande i verksamhetens verksamhetssystem enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Arbetet kräver ansvarstagande, struktur och god förmåga att planera och prioritera, samtidigt som du har ett professionellt och empatiskt bemötande i mötet med varje individ.
Vem är du?
Vi söker dig som i din roll som undersköterska är en ödmjuk, lyhörd och engagerad person med ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor. Du visar respekt för varje individs behov, självbestämmande och integritet, och har ett professionellt och empatiskt bemötande i alla situationer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt samtidigt som du värdesätter ett gott samarbete med kollegor, arbetsledning och anhöriga. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att vara hjälpsam, flexibel och lösningsfokuserad. Verksamheten befinner sig i ett utvecklingsarbete, vilket innebär att vi söker dig som är öppen för förändringar och nya arbetssätt. Du har god kommunikationsförmåga, delar med dig av dina kunskaper och är aktivt delaktig i verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete.
Krav
• Du har utbildning som undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet. Därför behöver du ha god datorvana samt kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
• Arbetet innebär tunga förflyttningar, trappgång och ett högt rörelsetempo, vilket kräver att du har en god fysisk förmåga.
• B-körkort är ett krav.
Meriterande
• Kunskap om socialtjänstlagen och dess tillämpning inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av arbete som undersköterska inom hemtjänst eller liknande verksamhet.
• Förmåga att kommunicera på ytterligare språk utöver svenska.
• Deltagande i relevanta vidareutbildningar och fortbildningsinsatser inom yrkesområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Mariekälla hemtjänst är en enhet med cirka 30 medarbetare. Vi är en dynamisk arbetsplats där det ständigt pågår positiva förändringar och utvecklingsinsatser i det dagliga arbetet. Hos oss finns ett stort engagemang och en genuin vilja att tillsammans bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Vi arbetar aktivt med tydlig kommunikation, delaktighet och struktur för att skapa trygghet både för våra medarbetare och våra brukare. Genom ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar utvecklar vi våra arbetssätt och stärker kvaliteten i omsorgen. Vår enhet är centralt belägen i Södertälje med goda kommunikationsmöjligheter via både tåg och buss, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetsplatsen.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Lön innevarande månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Meliha Mehonjic meliha.mehonjic@sodertalje.se 0852301000 Jobbnummer
9766966