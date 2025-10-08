Undersköterska till Linghems vårdboende
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-10-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Linghems vårdboende två nya undersköterskor som vill bli en del av vår härliga gemenskap. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sysselsättningsgrad mellan 75-100 %. Din arbetstid kommer vara förlagd till dag, kväll och helg.
Hos oss får du arbeta med att tillgodose varje individs enskilda behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra boende. Du kommer att arbeta för att skapa möjlighet till social samvaro och delta i olika aktiviteter. I tjänsten som undersköterska ingår även omvårdnadsuppgifter, vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser.
Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Vårt arbete präglas även av ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att se till det friska och locka fram personens egna förmågor. Du kommer att få möjlighet till utveckling i din roll då du blir tilldelad ett kontaktmannaskap för ett antal individer. Detta innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplaner och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Linghems vårdboende ligger fint beläget i Linghem, enbart 7 minuter med pendeln från Linköping och 21 minuter från Norrköping och därefter en kort promenad på 10 minuter. Vi delar lokaler med Linghems trygghetsboende där hemtjänsten utgår från. Många av våra boenden är med på träffpunkten på eftermiddagar för social samvaro med bland annat musik, högläsning, bakning, quiz och bingo. Träffpunkten har även återkommande service med fotvård och frisör. Huset ligger även nära samhällsservice i form av vårdcentral, apotek och mataffär.
Vårdboendet består av tre avdelningar med totalt 24 platser, varav en avdelning har demensinriktning. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp bestående av 18 undersköterskor och vårdbiträden där arbetet kännetecknas av en flexibilitet och gemenskap där vi samverkar tätt mellan avdelningarna.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen. Du ska ha erfarenhet av tidigare arbete inom vård och omsorg, meriterande med erfarenhet inom demens. Det är också meriterande om du har kunskap om ett salutogent förhållningssätt, kännedom om lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbetssättet IBIC (individens behov i centrum).
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16046
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Sofia Berglund Sofia.E.Berglund@linkoping.se 013-263065 Jobbnummer
9546717