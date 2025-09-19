Undersköterska till Linden Din hälsocentral
Linden Din hälsocentral har cirka 2600 listade patienter. Hos oss bedrivs sedvanlig primärvård med familjeläkarmottagning, rehabilitering, psykosociala behandlare och BVC. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, diabetessköterskor, astma/KOL-sjuksköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykosocial behandlare samt medicinska sekreterare. Vi har också ett nära samarbete med Söderhamn Din hälsocentral.
Nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vårt team och vi ser fram emot att träffa dig!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• provtagning på lab
• att assistera läkarundersökningar
• såromläggning
• suturtagning
• hemprovtagning.
•
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utvecklings- och förbättringsarbete. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Vi lägger stor vikt av personliga egenskaper som ska passa in i arbetsgruppen.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska
• ha arbetat med provtagning.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet inom primärvård eller annat mottagningsarbete. Det är också meriterande om du har kunskap om journalsystemet Cosmic.
Välkommen med din ansökan!
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
