Undersköterska till Lilla Erstagården, Nacka
2025-08-29
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Den palliativa kliniken består av tre enheter: en specialiserad palliativ vårdavdelning (SPSV) för vuxna, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och Lilla Erstagården - Sveriges enda palliativa slutenvårdsavdelning för barn och unga.
Lilla Erstagården är vackert belägen vid Järla sjö och Nackareservatet. Här vårdar vi barn och ungdomar med livsbegränsande eller livshotande tillstånd, både i tidig palliativ fas och vid livets slut. Vi arbetar barncentrerat och inkluderar familjen i hela vården. Avdelningen har fem vårdplatser.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som undersköterska på Lilla Erstagården möter du barn, ungdomar och deras närstående i några av livets allra svåraste stunder. Här får du vara med och skapa trygghet, omtanke och lite ljus i vardagen. Ditt arbete gör skillnad, varje dag.
Hos oss kommer du bland annat att:
finnas vid barnens sida för att observera bedöma och återkoppla barnets mående och förändringar i detta till teamet
vara ett stöd för föräldrar och vårdnadshavare genom att tillsammans med sjuksköterska ta ansvar i omvårdnad och aktiviteter, samt avlasta föräldrar i omsorgen om deras barn, samtidigt som vi stärker föräldrarnas egen förmåga
delta i teamarbetet runt patienten med t.ex. sår, sondmat, munvård, och trycksårsavlasning
bistå föräldrar och assistenter med med barnets dagliga hygien, ADL och aktivering, alltid utifrån barnets behov och förmåga
vara en resurs för syskon
bidra till en välkomnande och ren miljö genom att ta hand om patientnära utrymmen, vårdrum, kök och förråd
se och uppmärksamma behov i vardagen - uppgifter som gör skillnad för barnens välbefinnande.
Vem är du?
För att trivas hos oss behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha en genuin vilja att samarbeta med andra. Här är teamet alltid nära - vi finns där för varandra och stöttar i både stort och smått.
Vi tror att du är en person som möter andra med lyhördhet och omtanke, särskilt eftersom våra patienter och deras närstående ofta lever under stor stress. Du har en stabilitet och drivkraft i din yrkesroll och finner glädje i att arbeta tillsammans för barnens bästa.
Hos oss delar du Erstas värdegrund - att se hela människan - och står bakom våra värdeord: professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
har gedigen erfarenhet av att arbeta med mycket svårt sjuka barn och/eller av palliativ vård.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Sara Banegas, Verksamhetschef och tf Vårdenhetschef, sara.banegas@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Helena Jaroszewska, Kommunal, Helena.Jaroszewska@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb.
, http://www.erstadiakoni.se Arbetsplats
Ersta diakoni Kontakt
Sara Banegas sara.banegas@erstadiakoni.se Jobbnummer
9481771