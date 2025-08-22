Undersköterska till Lackarebäcks vård- och omsorgsboende
Mölndals kommun / Undersköterskejobb / Mölndal Visa alla undersköterskejobb i Mölndal
2025-08-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi undersköterskor till Lackarebäcks Vård- och omsorgsboende. Mölndal stad kommer ta över driften av boendet 22 oktober efter att Attendo drivit verksamheten i drygt fyra år.
Lackarebäck har totalt 120 lägenheter, uppdelat på 3 verksamheter där två av verksamheterna är demensplatser. Övrig verksamhet är somatisk inriktning.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete där du gör positiv skillnad för brukarna. Som undersköterska hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp som hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt den äldre. Du motiverar och stimulerar i vardagen utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål.
Arbetet innebär att ge omsorg och vård genom att se till det friska hos varje person. Vi arbetar salutogent och alltid med brukarens behov i centrum. Vi vill att Lackarebäcks Vård- och omsorgsboende skall vara den bästa platsen att bo och åldras på och det innebär att vi lägger extra fokus på varje persons individuella behov, på aktiviteter och samvaro med våra brukare.
I ditt uppdrag ingår att i samarbete med kollegor, förbättra, utveckla och driva verksamhetens arbete framåt. Du kommer att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation och i arbetet ingår även dokumentation enligt gällande lagstiftning. I uppdraget ingår även att vara kontaktpersonal för några av brukarna.
Du har möjlighet att påverka din arbetstid utifrån verksamhetens behov genom schemaläggning i Time Care. All social dokumentation sker i Treserva. Vi arbetar utifrån den genomförandeplan som skapats i samråd med brukaren och dokumentation är en mycket viktig del i det dagliga arbetet. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg och du gör 37 timmars vecka (vid heltid).
Tjänster som planeras att tillsättas kommer vara både inom demens- och somatikavdelningar.
Vi arbetar över enhetsgränserna vilket innebär att du kan komma att få arbeta på annan enhet än där du blir placerad vid behov.
Som tillsvidareanställd och visstidsanställd i Mölndals stad får du ersättning för motion och annan friskvård motsvarade 2000 kronor per år.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har följande:
• Avslutad utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete som undersköterska med brukarkontakt.
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
• Goda datorkunskaper samt erfarenhet av social dokumentation.
• Erfarenhet av läkemedelsutbildning (medicinsk delegation)
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som undersköterska inom äldreomsorgen där du har arbetat inom områden så som somatik, demens och/eller psykiatri.
• Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Vi ställer höga krav på god samarbetsförmåga eftersom du kommer ha nära kontakt med brukare, anhöriga, kollegor, och andra samarbetspartners. Vi vill att du har ett gott bemötande, en positiv människosyn och att du har brukarens behov i fokus. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll. Du behöver kunna anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka då in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272562". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Charlotte Robertsson charlotte.robertsson@molndal.se 031-317 11 24 Jobbnummer
9471315