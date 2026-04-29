Undersköterska till Klingsbergsgatan 34
Vill du arbeta med människor där varje möte räknas och bidra till en meningsfull och trygg vardag? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret arbetar med att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där individens behov står i centrum. Vår verksamhet bygger på den nationella värdegrunden med ledord som delaktighet, självbestämmande och välbefinnande.
Klingsbergsgatan 34 är ett särksilt boende för personer med demenssjukdom. Enheten har 63 platser fördelat på 9 avdelningar, vi söker nu två engagerade undersköterskor som skapar trygghet, värdighet och livskvalité för de boende.
Här blir du en del i ett erfaret team tillsammans med legitimerad personal där du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter. Genom de olika professionernas kompetenser arbetar vi för att tillgodose den enskildes behov av stöd, omsorg och service.
Vi søker nu to undersköterskor som vill vara med och bidra till en trygg och värdig tillvaro för de boende.

Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du en central roll i det dagliga arbetet kring våra boende. Du arbetar med personlig omvårdnad, stöd i dagliga aktiviteter och social stimulans.
Du bidrar till en trygg och trivsam miljö där de boende får möjlighet att behålla sin självständighet så långt det är möjligt. I samarbetet med sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter arbetar du för att säkerställa en hög vårdkvalitet, samt främja hälsa och välbefinnande.
Dokumentation är en viktig del av arbetet där du bland annat upprättar genomförandeplaner, dokumenterar i journal samt upprättar avvikelser vid behov. I arbetet ingår även kontaktmannaskap, där du etablerar kontakt med boende såväl som anhöriga.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska enligt Socialstyrelsens bestämmelser och som har erfarenheter av arbete inom vård- och omsorg och bedriva omvårdnadsarbete. Vi ser gärna att du har dokumenterad utbildning inom demensvård och goda kunskaper om demenssjukdomar.
Erfarenhet av att ha arbetat med demensvård ser vi som meriterande. Vi ser också att du har erfarenhet av medicindelegering. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Som person är du empatisk, lyhörd och har förmåga att skapa trygghet och struktur. Du har även genuint intresse av att arbeta med människor.
Du trivs av att jobba i team, men kan också jobba självständigt. Du har lätt att anpassa dig till förändringar och i situationer där du behöver fatta snabba beslut gör du det rationellt och tar hänsyn till viktig information.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 31 maj
Kontakt: Enhetschef Lejla Okanovic, mailto:lejla.okanovic@norrkoping.se
, 011-15 24 55 eller enhetschef Tommy Larsson, mailto:tommy.larsson@norrkoping.se
, 011-15 75 04.
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
