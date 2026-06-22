Undersköterska till Kirurgmottagningen
Region Västmanland / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-06-22
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Önskar du en varierande och spännande arbetsplats där undersköterskan har många olika arbetsuppgifter? Vi erbjuder en arbetsplats med möjlighet till kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska hos oss innebär att man arbetar på mottagning med att förbereda sal för undersökningar, duka fram och assistera vid bland annat ingrepp och skopiundersökningar. Det innebär arbete i vår disk där vi diskar endoskopiutrustning. Arbetet innebär även övervakning av patienter efter endoskopiska undersökningar.
Mottagningsarbete innebär att assistera läkare men du har också egna besök där du måste ta egna beslut och vara självgående.
Om arbetsplatsen
Kirurgmottagningen är en bred och specialiserad verksamhet. Vi är en framåtsträvande arbetsplats bestående av kompetent personal i olika yrkesprofessioner som sätter patienten främst. Hos oss samarbetar vi med olika team där man som undersköterska arbetar med flertal inriktningar. Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet och tar stöd av varandra när situationen så kräver. Du kommer att vara med i utvecklingen som sker på arbetsplatsen och har goda möjligheter till kompetensutveckling.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Du har en godkänd undersköterskeutbildning med skyddad yrkestitel och vi önskar att du har erfarenhet av mottagningsarbete. Du har tidigare erfarenhet av endoskopiverksamhet och det är också en fördel om du har erfarenhet av arbete inom kirurgi och erfarenhet av sårvård. Det är meriterande om du behärskar journalsystemet Cosmic.
Som person är du positiv, flexibel, lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer och fokuserar på rätt saker. Du tar ansvar för dina uppgifter och strukturerar själv ditt arbete och driver det framåt. Du har också en förmåga att ta egna initiativ som du vill uppnå resultat med. Din samarbetsförmåga är god och du är lyhörd, smidigt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har en förmåga att se till hela verksamhetens bästa och förstår din roll som undersköterska. Du har inga svårigheter att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheterna i förändringar.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid. Dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 5 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Lena Ivars lena.ivars@regionvastmanland.se +4621174964 Jobbnummer
9973601