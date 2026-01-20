Undersköterska till Infektionsavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-01-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag!
Vill du arbeta med ett område som är både högaktuellt och utvecklande? Hos oss på Infektionsavdelning i Lund får du chansen att bli en del av ett team som gör verklig skillnad för patienter med komplexa och allvarliga sjukdomar.
Vi erbjuder dig:
• ett varierat och lärorikt arbete där du får bred kompetens inom infektionssjukvård
• möjlighet att vårda patienter med allt från smittsamma sjukdomar till avancerade behandlingar som HFNC, NIV och trakeostomi
• kontinuerlig kompetensutveckling och handledning, vi investerar i din utveckling
• ett välfungerande teamarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
• en arbetsplats som satsar på Magnetmodellen, för bättre omvårdnad, nöjda patienter och en riktigt bra arbetsmiljö.
Hos oss möter du patienter från olika medicinska specialiteter, vilket ger dig en unik kunskapsbas och möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi har intag dygnet runt och 28 vårdplatser, vilket gör arbetet både dynamiskt och meningsfullt.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
I din roll arbetar du nära patienten med fokus på:
• omvårdnad och andningsvård
• såromläggning och provtagning
• förebyggande arbete kring trycksår, fall och undernäring.
Hos oss får du:
• fyra veckors strukturerad introduktion
• gemensam tredagars introduktionsutbildning med fokus på infektionssjukdomar, hygien, isoleringsvård och avdelningsspecifik apparatur
• stöd och handledning av våra kliniska omvårdnadsledare, en ovärderlig resurs i vardagen
• simuleringsträning en gång per år
• utbildningsdagar två gånger per år och löpande läkarföreläsningar på avdelningen under terminerna
• möjlighet till kompetensutveckling genom kurser och utbildningar
• chans att handleda studenter på vår studentenhet
• ett närvarande ledarskap som uppmuntrar utveckling och nya idéer.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter där vi tillsammans arbetar för att göra vår avdelning ännu bättre, mer patientsäker och roligare. Här blir du en del av vår framtid där ditt engagemang och dina idéer är viktiga.
Vi arbetar med önskeschema utifrån verksamhetens behov, vilket ger dig balans mellan återhämtning och fortbildning. Schemat rullar på tio veckors intervall med två av fem helger. Grundbemanningen är anpassad för våra patienters behov, och vi bemannar upp vid behov. Vi jobbar kontinuerligt med friskfaktorer, därför är det viktigt för oss att du är engagerad i arbetsmiljöfrågor och hjälper till att integrera dessa i vardagen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är:
• utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård
• goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• öppen och driven för digitala lösningar - nytt journalsystem är på gång!
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på infektionsavdelning och vård av patienter med trakeostomi, NIV eller HFNC.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, flexibel och anpassningsbar. Du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat. Din vilja att utveckla både vården och arbetsmiljön är viktig för oss.
Nyfiken? Kontakta oss gärna för mer information eller boka en hospiteringsdag och upplev själv hur vi arbetar!
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering. Sök idag och bli en del av vårt engagerade team. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Nadia Erixon, Enhetschef 046-17 18 79 Jobbnummer
9693479