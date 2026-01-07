Undersköterska till hemvård Centrum 1
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-01-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du varje dag får möjlighet att förändra liv? Bli en del av vårt team i hemvården och hjälp oss att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra medborgare. Vi är en enhet som präglas av gemenskap och arbetsglädje där vi arbetar tillsammans för våra kunder. Vi söker en kollega som ska bidra till våra kunders bästa och vår arbetsglädje. Just nu söker vi personal till både dagen och kvällen. Är du den vi söker?
Om arbetsplatsen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Kontoret för Centrum 1 ligger på Jönköpingsgatan och vi ger vård och omsorg i hemmet till kunder som bor på Husensjö, Rosengården och Adolfsberg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta. Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du ger ett personligt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar i kundernas hem och förflyttar dig med cykel (om det inte är gångavstånd) mellan olika kunder. Du utför insatser som delegerats av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut; såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning. Du arbetar också med kontaktmannaskap och känner dig trygg i att dokumentera.
I ditt arbete ställs höga krav på service då du dagligen har kontakt med kunder, anhöriga, besökare, personal och andra servicefunktioner, både inom och utanför staden.
Inom hemvården i Helsingborgs stad arbetar du på ett schema där arbetstiden är förlagd antingen på dag- eller kvällstid. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån dennes behov och önskemål.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du även
• ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
• kunna cykla (även el-cykel)
• ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om är bekant med Phoniro och dokumentationssystemet LifeCare samt har B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För oss är det viktigt att du är självständig, ansvarsfull och flexibel med förmågan att prioritera och agera. Du är bekväm att arbeta med olika digitala verktyg. Du, precis som oss, lägger stor vikt vid att vara en god kollega som bidrar med god stämning på arbetsplatsen och som har förmågan att bemöta personer på ett professionellt sätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Antal tjänster: 2
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef hemvård Centrum 1
Richard Friholm richard.friholm@helsingborg.se Jobbnummer
9670845