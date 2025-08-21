Undersköterska till Hemtjänsten, Ovanåkers kommun
2025-08-21
Socialförvaltningens uppgift är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp.
Vi som arbetar inom socialförvaltningen tycker om att ge människor som är i behov av vårt stöd och hjälp en trygg och fungerande vardag.
Är du undersköterska och vill ha ett spännande och givande arbete där du får möjlighet att utföra många olika arbetsuppgifter under en arbetsdag? Då ska du söka till oss på Hemtjänsten i Ovanåkers kommun. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av att stötta brukare med omvårdnad samt serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp. Allt utifrån vad brukarna blivit beviljade för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ett individanpassat förhållningssätt ligger som fokus i arbete där social dokumentation är en viktig del. I dina arbetsuppgifter ingår att medverka vid teamträffar, vårdplaneringar och att dokumentera enligt lagkrav. Som omvårdnadspersonal har du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop.
Placeringsort för denna tjänst är Edsbyn. Hemtjänsten i Edsbyn är uppdelat i några mindre områden och vid behov täcker omvårdnadspersonal upp på andra områden/enheter. Erfarenheter
Det är meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och specifikt arbete inom hemtjänst samt utbildning och erfarenhet av arbete med människor som har olika former av demens/psykiatri och omfattande omvårdnadsbehov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Du behöver kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen för skyddad yrkestitel.
För att trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du behöver vara flexibel, ansvarsfull, självständig, lyhörd för andras behov, ha god servicekänsla och samarbetsförmåga. Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera.
Det ställs krav på att du som söker har goda kunskaper i att använda det svenska språket i både tal och skrift då kommunikation och dokumentation är viktiga och framstående delar av de aktuella tjänsternas arbetsuppgifter. Det innebär att du behöver ha godkända betyg i Svenska på grundläggande nivå delkurs 4 eller grundskola (Åk 9), samt att du har god datavana.
För att kunna arbeta hos oss behöver du ha mobilt Bank-ID.
Övrig information
Ett utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid eventuell anställning. Kom ihåg att beställa hem utdraget i god tid då detta kan ta lite tid att få hem.
Schemat innehåller arbetspass förlagda på dag och kväll samt tjänstgöring varannan helg utifrån brukarnas och verksamhetens behov.
Sista ansökningsdag 2025-09-04. Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
