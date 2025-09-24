Undersköterska till Hemtjänst Västra
Älmhults kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Älmhult Visa alla undersköterskejobb i Älmhult
2025-09-24
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Vård och omsorg i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att möta personer som är i behov av ditt stöd. Arbetet i hemtjänst passar dig som trivs med ett rörligt och självständigt arbete med mycket eget ansvar.
I hemtjänstens uppgifter ingår insatser i form av och personlig omvårdnad samt insatser av mer serviceinriktad karaktär. Personlig omvårdnad ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta till exempel hjälp med personlig hygien, förflyttning och intag av måltider. Insatser av serviceinriktad karaktär kan vara städning, tvätt, inköp och matdistribution.
Du kommer även utföra delegerade uppgifter kopplat till HSL.
Vi dokumenterar i våra journalsystem Lifecare och Cambio Cosmic och vi använder planeringsverktyget Intraphone för planering av insatserna. Att arbeta inom Hemtjänsten innebär till stor del självständigt arbete, men det krävs också god förmåga att kunna samarbeta med kollegor och andra professioner för att uppnå god kvalité i verksamheten.
Tjänstgöring dag/kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Du kommer att införskaffa kunskaper för att kunna delegeras för insatser genom hälso- och sjukvårdslagen.
Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, ha god förmåga att se helheten och samtidigt klara av att se varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är ansvarstagande, flexibel, lyhörd, prestigelös och har god självinsikt.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. I vårt uppdrag ingår daglig användning av olika verksamhetssystem. Vi använder mobiltelefoner som ett arbetsredskap bland annat för digital signering, hantering av larm, Intraphone och dokumentation. Det är därför viktigt att du snabbt blir trygg i de olika digitala system som vi använder i verksamheten.
I denna tjänst kommer du att utgå från våra lokaler i Göteryd i första hand men du kommer tillhöra arbetslaget Hemtjänst centrala 2 som även utgår från centrala Älmhult. Det är ett krav att du har körkort och kan ta dig till arbetsplatsen samt köra i tjänsten. Tidigare erfarenhet från vård och omsorgsarbete inom äldreomsorgen och framför allt inom hemtjänsten är meriterande.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279761/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Robin Mårtensson robin.martensson@almhult.se 0476-554 92 Jobbnummer
9525076