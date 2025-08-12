Undersköterska till hemtjänst
2025-08-12
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ab Levando Care Hemtjänst i Gävle
Om Dig
Vill du vara en del av en hemtjänstverksamhet som arbetar för kvalitet, omtanke och trygghet? Vara med i ett glatt team som dagligen arbetar för att ge människor möjligheten till fortsatt självständighet och känsla av att livet är meningsfullt? Är Du utbildad undersköterska med ett förhållningssätt där individens behov är i fokus och med en passion för att ge en god service, vård och omsorg?
Om jobbet
Levando Care hemtjänst är en verksamhet i uppstartsfas med ambitionen att växa och bli ett självklart val för invånare i Gävle kommun. Var med och sätt din prägel på verksamheten, tillsammans med resten av teamet.
Hos oss på Levando Care hemtjänst arbetar vi utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Vi vill ge dem som väljer oss en hemtjänst med kvalitet och omtanke.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: 50 % av heltid. Dag-, kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lön: Individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ.
Möjligheten att vara med i ett glatt arbetsteam och utforma en hemtjänst med kvalitet och omtanke.
Möjligheten att utveckla din kompetens och erfarenhet
Som undersköterska på Levando Care hemtjänst har du ett varierande arbete som innefattar delegering, omvårdnad och service till den enskilde. Du kommer att upprätta genomförandeplaner, dokumentera i journal och hantera eventuella avvikelser. Kontakt med ansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut vid behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara omvårdnadsansvarig och ansvara för dina kunders genomförandeplan
Kontakt med anhöriga
Utföra delegerade arbetsuppgifter
Genomföra social samvaro med kunder
Hantera dokumentation och avvikelser
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg med att arbeta självständigt men också fungerar bra med att arbeta i ett multiprofessionellt team. En person som är ansvarstagande och har en empatisk förmåga. Du kan se situationer ur olika perspektiv, följer instruktioner och kan ta initiativ till förbättringar. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet och omtanke som ledord.
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg och/eller hemtjänst
• Talar andra språk än svenska
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Levando Care hemtjänst är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Du blir aktuell för anställning hos Levando Care hemtjänst måste du uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan anställa innan sista ansökningsdag.
Bifoga personligt brev och CV i din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan via mejl till: info@levandocare.se
